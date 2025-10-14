A- A+

Artes plásticas Instalação artística 'Caranguejo Cibernético' será inaugurada no Recife, nesta quarta (15) Instalada entre o antigo Cais do Porto e o Armazém 14, a escultura assinada pelos artistas Subtu e Alex Marinho é feita com resíduos eletrônicos

O calçadão da Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, foi o lugar escolhido para receber a instalação artísitca intitulada "Caranguejo Cibernético", escultura que será entregue ao REC'n'Play e a Cidade de Recife na próxima quarta-feira (15), pelos realizadores do ‘Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC)’.

Criada a partir de resíduos eletrônicos como carregadores, mouse, carregador de celular, fones de ouvido, fontes de computador, placas eletrônicas, caixa de som, microondas, CD's, máquinas de cartão e notebook e ferro de reuso, o ícone urbano ficará exposto em frente ao antigo Cais do Porto e o Armazém 14.



A obra - que mede 5m de largura, 3,5m de profundidade e 2,5m de altura - foi realizada em parceria entre os artistas Subtu e Alex Marinho. A ideia dos artistas foi marcar a paisagem portuária com uma reflexão acerca das práticas sustentáveis em paralelo ao hiperconsumo tecnológico.

Mensagem de sustentabilidade

A entrega do Caranguejo Cibernético à localidade firma o diálogo entre líderes, comunidades e governanças, que se reúnem entre os dias 16 e 17 de outubro, para a 2ª edição do FNEC.



Mais de 150 autoridades do país e internacionais participam de uma grade completa de debates, podcasts, oficinas e plenárias, com destaque para o facilitador internacional John Wesley Days Jr, a vereadora Eugênia Lima, o Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna do Ceará, Francisco Rennys, além de autoridades do Memp, Finep, MDIC e Sudene.

Deixando o legado do FNEC na capital pernambucana, a escultura dialoga com temáticas como ciclo de consumo, descarte consciente e responsabilidade compartilhada.



Além disso, a representação da obra no formato de ‘caranguejo’ também presta homenagens à um dos ícones culturais de Recife, que é o manguebeat – liderado por Chico Science e Nação Zumbi.







“Com as garras abertas, a escultura parece defender o território e, ao mesmo tempo, advertir sobre o futuro. O ‘Caranguejo Cibernético’, portanto, é uma metáfora viva. Representa uma natureza forçada a se adaptar à presença humana e seus excessos, ao mesmo tempo em que nos convida a repensar o próprio ciclo de consumo, descarte e responsabilidade compartilhada”, conclui Liu Berman, embaixadora do ‘Movimento Reinventando Futuros’.

Apresentado pelo Movimento Reinventando Futuros, com execução da LB Circular e apoio de diversas instituições, o ‘Fórum Nordeste de Economia Circular’ (FNEC) integra a programação oficial do REC'n'Play – que acontece entre 15 a 18 de outubro na capital pernambucana.

SERVIÇO:

Caranguejo Cibernético – 2ª edição do Fórum Nordeste de Economia Circular

Inauguração: 15 de outubro

Local: Avenida Alfredo Lisboa, entre o antigo Cais do Porto e o Armazém 14 – Recife (PE).



*Com informações de assessoria

