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curso Instituição Cinema Nosso oferece formação gratuita e online de roteiro para séries O curso terá como tema "Mulheres do Fim do Mundo", em homenagem à cantora Elza Soares

A produtora-escola Cinema Nosso está com inscrições abertas para o curso gratuito e online "Roteiro para Séries". (Mais informações ao final do texto).

A programação é aberta a todos que desejarem participar, mas a prioridade na escolha para cada uma das 35 vagas disponíveis será dada a mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas, com idades entre 18 e 29 anos.

Norteada pelo tema "Mulheres do Fim do Mundo", em reverência à obra e ao legado da cantora Elza Soares, a formação terá duração de quatro meses, de 9 de julho a 15 de novembro de 2026.

As aulas ocorrem às quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, via plataforma Google Meet.

O curso terá como tema "Mulheres do Fim do Mundo", em homenagem à cantora Elza Soares | Foto: Cinema Nosso/Divulgação

O curso abordará fundamentos da escrita seriada, como narrativa, estrutura dramática, construção de personagens, assistência e dinâmicas de sala de roteiro. Cada estudante selecionado desenvolverá seu próprio projeto, com aulas teóricas e práticas.

As propostas dos alunos serão elaboradas de forma coletiva, estimulando autoria e o trabalho em grupo. Ao final, os estudantes irão elaborar um resumo pessoal e farão uma preparação para um pitch profissonal - tipo de apresentação usada para transmitir sua experiência e trabalho, essencial para entrevistas de emprego.

A proposta pedagógica da formação parte do álbum "Mulheres do Fim do Mundo" como eixo conceitual. A partir da narrativa e poética da obra, as participantes poderão elaborar sobre as próprias experiências de ser mulher negra no Brasil.





Serviço

Formação gratuita e on-line "Roteiro Para Séries"

Público prioritário: mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas. Idade prioritária: 18 a 29 anos (Serão destinadas 20% das vagas totais para pessoas com mais de 29 anos).

Inscrições: até 15 de junho, através de formulário do Google.

Aula inaugural: 09/07/2026

Mais informações: [email protected] e @cinema_nosso

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