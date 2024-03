A- A+

famosos Instituição de caridade de Will e Jada Pinkett Smith afunda após tapa no Oscar ONG fundada pelos atores em 1996 sofreu uma queda de 83% nos rendimentos desde o incidente de 2022

A "Will And Jada Smith Family Foundation", instituição de caridade fundada por um dos casais mais poderosos de Hollywood, está afundando, de acordo com uma reportagem da revista "Variety". Criada em 1996, a fundação defende causas importantes para o casal, como saúde, bem-estar, educação e sustentabilidade. Mas a imagem de Will Smith sofreu um revés após o tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar de 2022.

As declarações fiscais publicadas agora mostram que, após o incidente, grande empresas que doavam para a ONG no passado se afastaram, levando ao fechamento da instituição.

De acordo com os registros fiscais da ONG, aos quais a Variety teve acesso, a receita da fundação caiu de US$ 1.760.000 em 2020 e US$ 2.138.660 em 2021 para US$ 365.870 em 2022. A queda ano a ano de 83% veio após a saída de doadores como a American Airlines, que doou US$ 76.160 em 2021, e a CAA Foundation, que contribuiu com US$ 100 mil em 2021.

Com o dinheiro, os Smith faziam contribuição a diversas causas. Em 2022, por exemplo, fizeram uma contribuição de US$ 100 mil para o American Film Institute e outra de US$ 2.500 para a Big Brothers Big Sisters, uma organização de caridade que conecta crianças com mentores adultos. Uma fonte próxima da fundação reconheceu que o casal está encerrando este projeto. E acrescenta que sua intenção é fazer doações para causas beneficentes no mesmo valor, embora apenas de forma privada.

Dois anos se passaram desde que Will Smith deu um tapa em Chris Rock durante a 94ª cerimônia do Oscar. Após uma piada de Rock sobre o cabelo raspado de Jada, Will Smith se levantou, subiu ao palco e deu um tapa na cara do apresentador. “Mantenha o nome da minha esposa longe da porra da sua boca”, gritou em seguida. A atmosfera escureceu. E o episódio, como não poderia deixar de ser, se tornou o mais viral da noite.

Naquela mesma noite, Smith recebeu o Oscar de melhor ator por seu papel em "King Richard: Criando Campeãs". Poucos dias depois, ele renunciou ao cargo de membro da Academia de Hollywood, na tentativa de evitar retaliações da organização. “Traí a confiança da Academia e privei os indicados e vencedores de uma oportunidade de celebrar e ser celebrado pelo seu trabalho extraordinário”, disse ele num comunicado. Mesmo assim, ele foi banido por 10 anos de qualquer evento da instituição, inclusive do Oscar. “Aceito e respeito a decisão da Academia”, respondeu, por meio de um porta-voz.

Apesar das inúmeras críticas recebidas, Smith ainda gera algumas das maiores receitas de Hollywood. De acordo com um relatório da Variety no ano passado, ele recebeu cerca de US$ 25 milhões por dois filmes na Netflix, a sequência Bad Boys 4 e Fast and Loose.

Por sua vez, Jada Pinkett Smith publicou uma biografia, na qual conta sobre sua jornada rumo ao amor próprio e à cura, a luta por sua saúde mental e como foi sua relação com Will Smith, seu marido, mas com quem não convive há anos: “Nós gostamos um do outro e nos amamos como uma família”.

