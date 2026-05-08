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FORMAÇÃO Instituto Abelardo da Hora cria plataforma gratuita de cursos on-line sobre arte e cultura Ambiente virtual estreia em maio, com formação dedicada à trajetória do escultor pernambucano e prevê expansão contínua de conteúdos educativos e de pesquisa

O Instituto Abelardo da Hora (iAH) vai lançar uma plataforma digital voltada à formação em arte, cultura e cidadania, oferecendo cursos gratuitos em formato on-line.

A proposta reúne videoaulas, conferências e percursos temáticos inspirados na produção e na atuação pública de Abelardo da Hora, artista pernambucano reconhecido como um dos principais nomes da escultura expressionista brasileira.

A iniciativa pretende ampliar o acesso ao pensamento e à obra do artista, cuja trajetória atravessa diferentes áreas da cultura.

Além da escultura, Abelardo atuou como desenhista, gravador, muralista e articulador de políticas culturais, deixando marcas na cena artística nacional ao longo do século XX.

Inscrições e aulas

As inscrições para a primeira formação estarão abertas a partir de 14 de maio, por meio do site do instituto.

O curso é voltado a docentes, estudantes, profissionais das artes visuais e interessados em temas ligados à produção artística e cultural.

A criação da plataforma conta com recursos de emenda parlamentar do senador Humberto Costa.

A estreia da plataforma será com o curso de extensão “Abelardo da Hora – Legado: Artes, Políticas e Cidades”.

A formação terá oito módulos, estruturados em aulas principais, conteúdos complementares e exercícios avaliativos. Cada etapa combina documentação histórica, análise crítica e leituras contemporâneas sobre a contribuição do artista.

As aulas-base serão conduzidas pelo historiador da arte Antônio Alves Sobrinho, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco.

Segundo o pesquisador, o conteúdo investiga a inserção de Abelardo da Hora em diferentes movimentos e instituições culturais.

“O curso aborda temas transversais que situam Abelardo da Hora no centro de um amplo ecossistema cultural e político, incluindo a Sociedade de Arte Moderna do Recife (SAMR), o Ateliê Coletivo, a intervenção urbana e a arte pública, o design do comum em praças e parques, o Movimento de Cultura Popular (MCP), a profissionalização do artista e as tensões poéticas do corpo e do imaginário social em sua produção”, afirma.

O professor destaca ainda a dimensão histórica do artista para além do campo estético. “Esperamos que o público, ao participar desta formação, perceba o lugar e o tamanho de Abelardo, para além da arte”, acrescenta.

Ao término das atividades, os participantes receberão certificado. A plataforma também oferecerá recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição.

De acordo com o instituto, o projeto integra ações de pesquisa, preservação de acervo, mediação cultural e produção editorial, envolvendo profissionais e bolsistas em atividades de monitoria.

Curador da iniciativa, Daniel da Hora afirma que a proposta amplia o alcance do legado do artista.

“É um lançamento que aponta para o futuro sem romper com a origem. Abelardo ensinou por meio de sua obra, de sua relação com a cidade e de sua atuação pública. Agora, ampliamos essa vocação formadora em linguagem digital, com alcance nacional e internacional”, diz.

A expectativa é de que a plataforma passe a receber novos cursos, materiais de apoio e trilhas temáticas de forma contínua.

O acervo digital reunirá textos, imagens, bibliografia e documentos históricos relacionados à atuação de Abelardo da Hora e à formação cultural brasileira.

Além dos conteúdos centrados na trajetória do escultor, o ambiente virtual também deverá abordar outros artistas e temas ligados à cultura, sempre em diálogo com a influência do pernambucano.

“O lançamento marca mais um passo do Instituto Abelardo da Hora em sua missão de preservar, pesquisar e difundir o legado do artista, fortalecendo vínculos entre memória, educação e transformação social”, afirma Daniel da Hora.

A equipe responsável pelo projeto inclui ainda Clara da Hora, na direção executiva, e Maria Aureliano, na coordenação geral.

SERVIÇO

Lançamento Plataforma de cursos on-line do Instituto Abelardo da Hora (iAH)

Inscrições gratuitas pela plataforma, a partir de 14 de maio de 2026

institutoabelardo.com.br

“Abelardo da Hora - Legado: Artes, Políticas e Cidades”: curso com 8 módulos (50 min cada, com aula-base + keynote + quiz).

* Com informações da assessoria

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