Solenidade Instituto Capiba ganha voto de aplauso na Câmara do Recife, nesta quarta (1°) Projeto recebe o reconhecimento em menos de três meses de fundação

O Instituto Capiba (IC) vai ganhar um voto de aplauso e congratulações, nesta quarta-feira (1°), no plenarinho da Câmara Municipal do Recife, às 10h, aberto ao público. O reconhecimento foi aprovado de forma unânime após a vereadora Cida Pedrosa (PC do B) propor a homenagem ao projeto, que realiza ações de preservação e difusão da obra de Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba (1904–1997).

Na cerimônia, o Instituto Capiba vai anunciar a campanha de combate à violência contra a mulher: “Numa mulher não se bate nem com uma flor”, inspirada na canção “Cala a Boca Menino” (1966). A iniciativa começa neste mês de outubro e seguirá até 2026 com ações de conscientização e mobilização da sociedade.

O IC foi fundado em 10 de julho de 2025 com o objetivo de garantir a conservação do acervo do compositor, além de ampliar o alcance de sua obra. O acervo e a mostra fotográfica “Capiba em Imagens – de 1908 a 1997” é um dos projetos vigentes do Instituto Capiba que estão passando por intervenção emergencial de preservação.

''O instituto nasce com a responsabilidade de manter viva a obra de Capiba, mas também de atualizá-la, dialogando com a sociedade, a educação e as artes contemporâneas. Essa homenagem da Câmara reconhece a importância de preservar e difundir um patrimônio que pertence ao Brasil'', ressalta o diretor executivo Amaro Filho.

Acervo

O acervo, hoje sob guarda do instituto e preservado pela viúva Zezita Barbosa, reúne mais de 11 mil partituras originais, 4 mil fotografias digitalizadas em parceria com a Cepe, hemerotecas, discos de vinil, fitas de rolo, objetos pessoais e o piano alemão em que Capiba compôs grande parte de sua produção. O material está em processo de tombamento pela Fundarpe e será avaliado pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco.

Sobre Capiba

Capiba é considerado um dos maiores nomes da música brasileira. Autor de frevos como “Ôh! Bela” e “Madeira que cupim não rói” — entre as mais executadas do Carnaval de 2025, segundo o Ecad —, também compôs valsas, maracatus, choros e sambas gravados por intérpretes como Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Maria Bethânia e Claudionor Germano.

SERVIÇO

Solenidade de entrega do Voto de Aplauso ao Instituto Capiba

Quando: 1º de outubro, às 10h

Onde: Plenarinho da Câmara Municipal do Recife - Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista

Aberta ao público

@projetocapibaoficial



Com informações da assessoria

