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MEMÓRIA

Trajetória e legado de Capiba são temas de atividades gratuitas no Recife

Atividades gratuitas em setembro e outubro reúnem palestra, música e discussões sobre a memória do compositor

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Iniciativa reúne pesquisadores e músicos para abordar a trajetória e o legado cultural do compositor pernambucano CapibaIniciativa reúne pesquisadores e músicos para abordar a trajetória e o legado cultural do compositor pernambucano Capiba - Foto: Acervo Projeto Capiba/ Divulgação

Atividades gratuitas dedicadas à trajetória, à memória e ao legado do compositor pernambucano Capiba serão promovidas pelo Instituto Capiba e Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) em setembro e outubro, no Recife.

A programação reúne palestra, debate e apresentação musical, com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento sobre a obra e a preservação do acervo do artista.

A primeira atividade ocorre neste sábado (12), às 10h, no auditório do IAHGP, na Rua do Hospício, nº 130, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O encontro integra o Ciclo de Palestras do IAHGP e terá como tema “Capiba: trajetória e a patrimonialização do seu acervo”, apresentado por Amaro Filho, diretor-executivo do Instituto Capiba.

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A palestra do documentarista, radialista e produtor cultural abordará aspectos da trajetória do compositor e o processo de patrimonialização de seu acervo, destacando a importância da preservação de documentos e registros relacionados à memória cultural pernambucana.

Outubro
A programação terá continuidade em 28 de outubro, às 16h, com o projeto “Capiba no Ponto BB”, realizado pelo Instituto Capiba e pelo Banco do Brasil.

O encontro será realizado na sede do Banco do Brasil, no Edifício Capiba, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central do Recife, com acesso gratuito ao público.

Com o tema “Capiba e suas Jazz Bands”, a atividade contará com palestra do músico Zilmar Medeiros e, na sequência, concerto do Grupo Instrumental Brasil.

A iniciativa propõe encontros sobre cultura, memória e música inspirados no legado de Capiba, aproximando o público de diferentes aspectos da produção do compositor.

Serviço
Ciclo de Palestras do IAHGP

Capiba no Ponto BB

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