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MEMÓRIA Trajetória e legado de Capiba são temas de atividades gratuitas no Recife Atividades gratuitas em setembro e outubro reúnem palestra, música e discussões sobre a memória do compositor

Atividades gratuitas dedicadas à trajetória, à memória e ao legado do compositor pernambucano Capiba serão promovidas pelo Instituto Capiba e Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) em setembro e outubro, no Recife.

A programação reúne palestra, debate e apresentação musical, com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento sobre a obra e a preservação do acervo do artista.

A primeira atividade ocorre neste sábado (12), às 10h, no auditório do IAHGP, na Rua do Hospício, nº 130, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O encontro integra o Ciclo de Palestras do IAHGP e terá como tema “Capiba: trajetória e a patrimonialização do seu acervo”, apresentado por Amaro Filho, diretor-executivo do Instituto Capiba.

A palestra do documentarista, radialista e produtor cultural abordará aspectos da trajetória do compositor e o processo de patrimonialização de seu acervo, destacando a importância da preservação de documentos e registros relacionados à memória cultural pernambucana.

Outubro

A programação terá continuidade em 28 de outubro, às 16h, com o projeto “Capiba no Ponto BB”, realizado pelo Instituto Capiba e pelo Banco do Brasil.

O encontro será realizado na sede do Banco do Brasil, no Edifício Capiba, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central do Recife, com acesso gratuito ao público.

Com o tema “Capiba e suas Jazz Bands”, a atividade contará com palestra do músico Zilmar Medeiros e, na sequência, concerto do Grupo Instrumental Brasil.

A iniciativa propõe encontros sobre cultura, memória e música inspirados no legado de Capiba, aproximando o público de diferentes aspectos da produção do compositor.

Serviço

Ciclo de Palestras do IAHGP

Local: Auditório do IAHGP

Data: Sábado, 12 de setembro

Horário: 10h

Tema: “Capiba: trajetória e a patrimonialização do seu acervo”

Palestrante: Amaro Filho

Entrada: gratuita, com emissão de certificado

Endereço: Rua do Hospício, 130 - Boa Vista, Recife

Capiba no Ponto BB

Local: Sede do Banco do Brasil - Edifício Capiba

Data: Quarta-feira, 28 de outubro

Horário: 16h

Tema: “Capiba e suas Jazz Bands”

Palestrante: Zilmar Medeiros (músico)

Concerto: Grupo Instrumental Brasil

Entrada: gratuita

Endereço: Avenida Rio Branco - Bairro do Recife, Recife

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