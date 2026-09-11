Trajetória e legado de Capiba são temas de atividades gratuitas no Recife
Atividades gratuitas em setembro e outubro reúnem palestra, música e discussões sobre a memória do compositor
Atividades gratuitas dedicadas à trajetória, à memória e ao legado do compositor pernambucano Capiba serão promovidas pelo Instituto Capiba e Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) em setembro e outubro, no Recife.
A programação reúne palestra, debate e apresentação musical, com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento sobre a obra e a preservação do acervo do artista.
A primeira atividade ocorre neste sábado (12), às 10h, no auditório do IAHGP, na Rua do Hospício, nº 130, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.
O encontro integra o Ciclo de Palestras do IAHGP e terá como tema “Capiba: trajetória e a patrimonialização do seu acervo”, apresentado por Amaro Filho, diretor-executivo do Instituto Capiba.
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A palestra do documentarista, radialista e produtor cultural abordará aspectos da trajetória do compositor e o processo de patrimonialização de seu acervo, destacando a importância da preservação de documentos e registros relacionados à memória cultural pernambucana.
Outubro
A programação terá continuidade em 28 de outubro, às 16h, com o projeto “Capiba no Ponto BB”, realizado pelo Instituto Capiba e pelo Banco do Brasil.
O encontro será realizado na sede do Banco do Brasil, no Edifício Capiba, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central do Recife, com acesso gratuito ao público.
Com o tema “Capiba e suas Jazz Bands”, a atividade contará com palestra do músico Zilmar Medeiros e, na sequência, concerto do Grupo Instrumental Brasil.
A iniciativa propõe encontros sobre cultura, memória e música inspirados no legado de Capiba, aproximando o público de diferentes aspectos da produção do compositor.
Serviço
Ciclo de Palestras do IAHGP
- Local: Auditório do IAHGP
- Data: Sábado, 12 de setembro
- Horário: 10h
- Tema: “Capiba: trajetória e a patrimonialização do seu acervo”
- Palestrante: Amaro Filho
- Entrada: gratuita, com emissão de certificado
- Endereço: Rua do Hospício, 130 - Boa Vista, Recife
Capiba no Ponto BB
- Local: Sede do Banco do Brasil - Edifício Capiba
- Data: Quarta-feira, 28 de outubro
- Horário: 16h
- Tema: “Capiba e suas Jazz Bands”
- Palestrante: Zilmar Medeiros (músico)
- Concerto: Grupo Instrumental Brasil
- Entrada: gratuita
- Endereço: Avenida Rio Branco - Bairro do Recife, Recife