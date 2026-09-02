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ARTE Instituto Conceição Moura abre exposição gratuita "Do Que É Feito" em Belo Jardim A mostra abre nesta quarta-feira (2) e é realizada em parceria com a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

O Instituto Conceição Moura, localizado no município de Belo Jardim, recebe a partir desta quarta-feira (2) a exposição gratuita “Do Que É Feito”. A mostra reúne obras de 13 artistas e é resultado da parceria do Instituto com a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (Art.PE), que pela primeira vez sai da capital e ocupa o Agreste do estado.

Em cartaz até 30 de outubro, com visitação de segunda a sexta, das 8h às 17h. a mostra reúne trabalhos dos artistas Amanda Melo da Mota, Chris Machado, Marcelo Silveira, Isabela Stampanoni, Isabela Cribari, Kilian Glasner, Eduardo Gaudencio, Joelson Biu, Paulo Bruscky, Ricardo Aprigio, José Patrício, José Paulo e Renato Valle.

As obras tratam de temas que transitam entre identidade, linguagem, memória e afeto. Um dos destaques é “Poema Linguístico” (2022), do recifense Paulo Bruscky. Dividido em partes que se complementam, o trabalho reúne um autorretrato do artista com a língua para fora e uma série de marcas de carimbo em tinta azul sobre papel algodão.

Já em “Metamorfose-nos” (2015), escultura em cerâmica de Chris Machado, uma esfera de barro guarda na superfície a inscrição dos pronomes “eu, tu, ele, nós, vós”, marcando um percurso que vai do singular ao coletivo. A artista dedica-se ao trabalho com barro desde os anos 1980 e é uma das principais pesquisadoras da cerâmica contemporânea no Nordeste.

Segundo a curadora da mostra e diretora artística da Art.PE, Beth da Matta, a descentralização representa o propósito da feira em 2026.

“Trata-se de reconhecer que existe público, um repertório e uma produção fora da capital. As obras que estão em Belo Jardim falam de temas que qualquer pessoa da cidade domina pela própria experiência”, comenta a curadora.

Sobre a ART.PE

A quinta edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (Art.PE) será realizada de 14 a 18 de outubro, no Recife Expo Center. O evento reunirá galerias, artistas e agentes do setor e tem como proposta ampliar a circulação de obras e ideias no cenário nacional.

Serviço

“Do Que É Feito”

Quando: abertura nesta quarta-feira (2), a partir das 16h

Onde: Instituto Conceição Moura – Rua Marechal Deodoro, 45, Centro, Belo Jardim

Acesso gratuito



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