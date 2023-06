A- A+

Férias Instituto do Autismo abre nesta terça-feira (27) inscrições para colônia de férias gratuita Disponibilizando 3 mil vagas para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), iniciativa acolhe famílias da Região Metropolitana do Recife

Período de férias escolares se aproximando e os pais de crianças e adolescentes autistas se preocupam com os impactos da mudança da rotina. É neste contexto que o Instituto do Autismo (IDA) realiza a 3ª edição da sua colônia de férias gratuita, acolhendo até 3.000 autistas, entre 13 e 17 anos.

A ação acontece no período entre 03 e 28 de julho, nos turnos manhã (8h30 às 11h30) e tarde (13h30 às 16h), nas unidades do IDA. As inscrições iniciam nesta terça-feira (27 de junho), a partir das 10h, exclusivamente por meio de link do Instagram @institutodoautismo. Vale lembrar que é necessária a apresentação do laudo médico.

“O Instituto do Autismo nasceu a partir do nosso do olhar solidário, responsável e inclusivo para as pessoas neuroatípicas. Considerando a situação delicada que as famílias se encontram no período de férias escolares, não tínhamos como não nos mobilizar. E para esta edição estamos ainda mais felizes e animados porque conseguimos expandir nossa disponibilidade para 3.000 vagas, que serão distribuídas de forma alternada nas nossas cinco unidades”, pontua Kadu Lins, atual CEO do Instituto do Autismo.

Com o tema “O Mundo Mágico da Inclusão”, a programação contará com grade esportiva e lúdica, tendo a arte circense como recurso terapêutico por meio de brincadeiras estruturadas e movimentos direcionados. As atividades proporcionarão o melhor desenvolvimento na interação social, raciocínio lógico e coordenação motora, além de ganhos em noções de lateralidade, ritmo e na organização espacial.

Para isso, o IDA disponibilizará ampla estrutura profissional para um acompanhamento com o melhor nível possível. Na equipe, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, musicoterapeutas, fisioterapeutas, aplicadores aba, todos à disposição da criançada.

A programação da colônia de férias do IDA também se estenderá aos pais (acompanhantes), com rodas de bate-papo com terapeutas sobre os mais diversos assuntos relacionados ao autismo.

A ação contará com o apoio e parceria do Corpo de Bombeiros, Detran-PE, Livraria da Praça, Conservatório Leão do Norte, Summerville Resort, Mais Ótica, Ilana Ventura, DJ Dan, Clínica Plenitti Kids, Caixa Eventos, Livraria Leitura, Vaccine, Faculdade Cespu Europa e Mantecorp Farmasa.

