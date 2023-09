A- A+

CULTURA VIVA Instituto dos Cegos recebe oficina do Ministério da Cultura sobre editais Atividade tem como foco a a inclusão das pessoas com deficiência

O Circula MinC Cultura Viva, projeto do Ministério da Cultura, chega ao Recife nesta sexta-feira (22). A oficina tem o objetivo de tirar dúvidas sobre os editais de premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti e Cultura Viva 2023 - Fomento a Pontões de Cultura, que devem investir mais de R$ 61 milhões em todo o Brasil.

A ação será realizada no auditório do Instituto de Cegos Antonio Pessôa de Queiroz (IAPQ), unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia do Recife, a partir das 13h. O momento será conduzido pela diretora de Promoção da Diversidade do MinC, Karina Gama.



Nesta quinta-feira (21), é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Por isso, o evento da sexta tem como foco a inclusão das pessoas com deficiência. O IAPQ recebe o Referendo Microfone Braile, evento que acontece desde 2009 e reúne produtores e artistas de todo o País com iniciativas culturais voltadas para pessoas com deficiência. Além da oficina, a programação conta com debates relativos à inclusão.



