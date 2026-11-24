Instituto Marcos Hacker abre ao público mostra inspirada em "O Pequeno Príncipe" nesta terça (24)
"B 612 Carta para viajantes: uma jornada com O Pequeno Príncipe" propõe leitura contemporânea da obra de Antoine de Saint-Exupéry
Atemporal e apreciada pelos pequenos e pelos grandes também, "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, é um dos escritos mais lidos, traduzidos e consumidos do mundo.
E é sob inspiração do clássico concebido há mais de 80 anos que a mostra "B 612 – Carta para viajantes: uma jornada com O Pequeno Príncipe" foi pensada - com abertura para o público nesta terça (24) no Instituto Marcos Hacker, em Boa Viagem.
Com narrativa expositiva que convida o público a enxergar além das aparências superficiais, em reflexão sobre o cotidiano e outras ponderações, a mostra parte do encontro entre um adulto e uma criança no Deserto do Saara, conduzindo o visitante por mensagens sutis acerca da complexidade da vida.
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PEDAGOGIA E ARTE
Realizada como braço do Programa Ressignificar, a mostra - com curadoria de Carol Silveira, Egeneson ferreira, Otávio Falcão Júnior e Rinaldo carvalho - no Instituto dá sequência à itinerância junto a estudantes da rede pública das cidades de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso, na Zona da Mata Sul do estado.
A ideia ratifica o percurso pedagógico e artístico iniciado em 2024, quando ocorreu a primeira edição.
Na montagem que perfaz a mostra, as andanças do Pequeno Príncipe se conectam a temáticas atuais, em trajeto que abre espaço para diálogos intensos sobre autoestima, pertencimento e saúde mental, entre outros assuntos que se fazem urgentes.
"B 612 – Carta para viajantes: uma jornada com O Pequeno Príncipe" também teve consultoria da psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes e de Lya Parente, consultora em Transformação Organizacional e em Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO).
O INSTITUTO
Voltado à promoção do desenvolvimento humano através da educação, cultura e da geração de oportunidade, o Instituto Marcos Hacker de Melo atua em escolas públicas da Zona da Mata Sul de Pernambuco, especificamente em Rio Formoso, Barreiros e Gameleira.
É do espaço o Programa Ressignificar, focado na formação integral e no desenvolvimento de competências socioemocionais de crianças e adolescentes.
No Recife o instituto mantém o Centro Cultural e de Desenvolvimento Humano, em Boa Viagem, local em que a exposição estará aberta ao público.
SERVIÇO
Exposição "B 612 – Carta para viajantes: uma jornada com O Pequeno Príncipe"
Quando: a partir desta terça (28)
Onde: Instituto Marcos Hacker - Av. Domingos Ferreira, esquina com Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem
A partir de R$ 25 via plataforma Megapass
Informações: @institutomarcoshackerdemelo
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 10h às 20h e domingos, das 10h às 18h