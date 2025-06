A- A+

Cultura Instituto MHM: Recife ganha novo centro cultural com teatro, bistrô e restaurante Inauguração para convidados será no dia 29 de junho, às 17h, com instalação imersiva em homenagem a John Lennon e exposição de Thereza Eugênia

Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, receberá um novo centro cultural voltado à cultura, à gastronomia e ao desenvolvimento humano. O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (Instituto MHM) será inaugurado no próximo dia 29 de junho, às 17h, em um prédio recém-construído na Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258.



“Este espaço é também um tributo ao legado deixado por Marcos Hacker de Melo, que teve vida breve, falecendo aos 34 anos, mas que sempre priorizou ações com impacto transformador”, destaca Cida Hacker de Melo, idealizadora do projeto.



As receitas de todas operações terão percentual revertido para o Programa Ressignificar, voltado ao fortalecimento da educação pública nas cidades onde o Instituto atua.

Curadoria permanente

Um dos grandes destaques da programação do Instituto MHM é a presença do Museu da Imagem e do Som (MIS), de São Paulo, que passa a ter curadoria permanente no espaço.



O primeiro andar do edifício será totalmente dedicado a exposições temporárias sob curadoria do MIS.

“É uma honra para o Museu da Imagem e do Som de São Paulo estar presente em um novo espaço com tamanha qualidade, que ainda nos permite ampliar o alcance de nossas exposições e mostras para um local tão importante quanto Recife”, afirma André Sturm, diretor-geral do MIS de São Paulo.

A programação de estreia traz duas mostras. A primeira é a exposição “Encontros” , da fotógrafa baiana Thereza Eugênia, que retrata nomes consagrados da música brasileira em momentos íntimos e cotidianos – como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gal Costa, entre outros.

Já a instalação audiovisual “John Lennon, 85 anos” foi desenvolvida especialmente pelo MIS para o Instituto.



A obra celebra a trajetória artística do ex-Beatle com projeções de mais de oito metros de altura, trilha sonora envolvente e imagens em movimento, proporcionando uma experiência sensorial imersiva.



Segundo o MIS, a instalação reforça a vocação do museu de explorar os limites entre música e imagem, como já fez em exposições de ícones como David Bowie, Tim Burton e B.B. King.

Estrutura e experiências

O edifício de múltiplos andares foi projetado para integrar cultura, gastronomia, lazer e desenvolvimento humano.

O projeto arquitetônico é assinado por André Reis e Pedro Motta, com paisagismo de Maria Inês de Oliveira Mendonça e interiores por Bete Castro.

O prédio conta com tecnologias sustentáveis e sistema inteligente de automação, com iluminação natural e soluções de eficiência energética, visando certificação Green Building.

Estrutura por pavimento:

Térreo: Café da marca paulistana Casaria, recepção, memorial sobre Marcos Hacker de Melo, bilheteria e loja do museu com produtos exclusivos e artesanato pernambucano.

1º andar: Exposições temporárias com curadoria do MIS de São Paulo.

2º andar: Sala de exposição permanente com 34 máquinas musicais raras do século XIX

3º andar: Teatro/auditório com 100 lugares, disponível para eventos culturais e locações.

4º andar: Restaurante panorâmico com conceito da rede Casaria,

5º andar: Rooftop com operação também assinada pelo Casaria e disponível para locação e eventos.

Compromisso social e educativo

Parte da receita de todas as operações será destinada ao Projeto Ressignificar, que atua em escolas públicas da Zona da Mata Sul, onde atende mais de 4 mil crianças e adolescentes.



A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento integral dos alunos.





Funcionamento:

Exposições temporárias com curadoria do MIS de São Paulo

A partir de 29/06/2025

Seg a sexta - 9h às 19h

Sábado - 10h às 20h

Domingo - 10h às 18h

Ingressos:

Pernambucanos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

– Visitantes de outros estados: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

– Gratuito às terças-feiras para alunos de escolas públicas

Funcionamento - Centro Cultural Marcos Hacker de Melo

Restaurante e Bistrô Casaria - Teatro/Auditório - Rooftop

Todos os dias da semana (segunda a segunda) - 7h às 1h

Sobre o Instituto Marcos Hacker de Melo

Fundado em 2021 por Cida Hacker de Melo, o Instituto é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove educação de qualidade e desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes.

Está presente em três municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco, impactando diretamente mais de 4 mil estudantes, além de professores e gestores, com ações voltadas ao fortalecimento de competências emocionais, cidadania, pertencimento e protagonismo jovem.

Sobre o MIS

Inaugurado em 1970, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, é referência nacional em exposições audiovisuais imersivas e possui um acervo de mais de 200 mil itens.

MIS ficou conhecido por mostras icônicas como Stanley Kubrick, David Bowie, Tim Burton, Jovem Guarda, além do sucesso de público “Castelo Rá-Tim-Bum – A exposição”.

Seu trabalho abrange ainda cinema, fotografia, música, literatura e formação cultural em todo o estado de São Paulo por meio do Programa Pontos MIS.

SERVIÇO:

Inauguração para convidados do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo

Quando: 29 de junho de 2025 (domingo), às 17h.

Onde: Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem, Recife)

