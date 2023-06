Instituto Peró leva crianças para experiências culturais pelo Recife e RMR; saiba mais

A- A+

Criado em 2004, o Instituto Peró, instituição ligada ao Shopping Guararapes, busca contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes de Jaboatão dos Guararapes, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social. A associação busca oferecer experiências culturais para as crianças e adolescentes atendidas pela instituição.

Nesta sexta-feira (2), 80 jovens terão a chance de visitar a exposição de Van Gogh, no Riomar. O objetivo da ação é inspirar as futuras gerações através do poder da arte.

As turmas do Peró já começaram a demonstração do universo artístico de Van Gogh por meio da exibição do filme que retrata a vida e obra do famoso pintor. As explicações por trás do filme ficam por conta do pedagogo Hugo Maciel, que media as informações sobre a história do artista e compartilha seu conhecimento com as crianças e adolescentes.

Além da visita à exposição de Van Gogh, os jovens foram levados ao Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife. Esse espaço cultural tem como objetivo proteger, divulgar e propagar a prática do frevo para as futuras gerações. Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a exposição de Lia de Itamaracá e foram guiados por um educador do local, que compartilhou informações sobre a origem do frevo, as histórias dos blocos e dos estandartes.

