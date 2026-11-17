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Exposição Instituto Ricardo Brennand abre visita gratuita à exposição Degas/Borges, terça (24) Visitação acontece no dia 24 de novembro, com distribuição de ingressos por ordem de chegada

A exposição Degas/Borges estará à disposição do público com acesso gratuito, no Instituto Ricardo Brennand (IRB), especialmente na próxima terça (24). Em mais uma ediçã da Terça Gratuita, o museu abre as portas e distribui ingressos na bilheteria do Instituto, a partir das 13h, respeitando a ordem de chegada.

A visitação acontece das 13h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. Além da exposição Degas/Borges, instalada na Pinacoteca, o ingresso dá acesso ao Castelo São João e à Galeria Lourdes Brennand.

Realizada em parceria inédita com o MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, a exposição Degas/Borges reúne esculturas em bronze de Edgar Degas (1834-1917), um dos grandes nomes da arte francesa do século XIX e figura central do Impressionismo, além de fotografias da artista contemporânea Sofia Borges.

Sobre a exposição

Com obras originais pertencem ao acervo do MASP, a mostra apresenta pela primeira vez esse acervo ao público pernambucano, em uma proposta que aproxima diferentes épocas e linguagens artísticas.



Conhecido especialmente por suas representações de bailarinas, Degas dedicou parte importante de sua produção à investigação do corpo e do movimento. Entre os destaques da mostra está a célebre Bailarina de catorze anos, criada em 1880 e inspirada em Marie van Goethem, uma adolescente que estudava balé na Ópera de Paris.

A seleção também apresenta esculturas como Bailarina fazendo a reverência, Bailarina que calça a sapatilha direita, Bailarina ajeitando a cordinha da malha e A tina, que revelam diferentes gestos e situações do cotidiano das bailarinas.



O olhar contemporâneo da exposição está presente nas fotografias de Sofia Borges, produzidas a partir de um período de observação das esculturas de Degas.

Nas imagens, a artista explora detalhes, volumes, músculos, gestos e fragmentos das obras, propondo novas formas de percebê-las. As fotografias são apresentadas em grandes dimensões nos icônicos cavaletes de cristal concebidos pela arquiteta Lina Bo Bardi para o MASP, incorporando à exposição um elemento importante da história da expografia brasileira.

Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, do MASP, e apresentação local de Beth da Matta, a mostra convida o público a refletir sobre a representação do corpo feminino, a passagem do tempo e as diferentes possibilidades de interpretação de uma obra de arte. A exposição segue em cartaz na Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand até 10 de janeiro de 2027.

A mostra é realizada pelo Instituto Ricardo Brennand e pelo MASP, apresentada pelo Bradesco por meio da Lei Rouanet, com patrocínio do Bradesco e da Cimento Nacional.

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