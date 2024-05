Instituto Ricardo Brennand inicia programação voltada para Semana Nacional de Museus

A- A+

A partir desta terça-feira (14), o Instituto Ricardo Brennand (IRB), na Várzea, Zona Oeste do Recife, promove programação especial voltada para a 22ª Semana Nacional de Museus, com agenda de audiovisual, rodas de conversas e visita mediada entre outras atividades.

Com o tema "Museu, Educação e Pesquisa", a Semana - pensada para democratizar o acesso aos museus de todo o País - inicia no IRB com a roda de conversa "Quando A Sala de Aula É no Museu: Experiências Compartilhadas do IFPE".



O bate-papo, com a professora e doutora Edvânea Maria da Silva, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), discute a importância dos museus como espacos de aprendizagem

Já a mesa-redonda com os professores Ricardo Emanuel e Justo Alvares, ambos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de Pérside Omena, conservadora/restauradora da Grifo Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais, aborda a temarica da pesquisa e inovação em museus.





A agenda no IRB segue com a exibição da obra audiovisual Festival Takorama e ação educativa "Georg Marcgraf - Um Pesquisador no Brasil Holandês".



Visita mediada com atividades para crianças, no sábado (18) e no domingo (19), sarau com palestra do pesquisador do acervo musicológico do IRB, Wheldson Marques e performance com a pianista Luana Espíndola encerram a programação.



Confira agenda celebrativa à Semana Nacional de Museus no IRB:

Terça-feira (14)

Das 15h às 17h: Roda de Conversa "Quando A Sala de Aula é (n) o Museu: Experiências Compartidas do IFPE"

Inscrição neste link

Quarta-feira (15)

Das 15h às 17h: Mesa-redonda "Pesquisa e Inovação em Museus"

Inscrição neste link

Quinta-feira (16)

Das 15h às 17h: Exibição audiovisual Festival Takorama

Inscrições neste link

Sexta-feira (17)

Das 15h às 17h: Ação educativa Peça a Peça "Georg Marcgraf - Um Pesquisador no Brasil Holandês"

Inscrições neste link

Sábado (18)

Das 15h às 17h - Visita mediada, com atividade para crianças: “Investigando o Acervo do InstitutoRB”

Inscrições na recepção da Pinacoteca

Domingo (19)

Das 15h às 17h - Sarau "Mulheres Compositoras em Pernambuco"

Inscrições neste link

Serviço

22ª Semana Nacional de Museus no IRB

Quando: de 14 a 19 de maio

Onde: Insituto Ricardo Brennando (IRB) - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Informações: (81) 2121-0365

