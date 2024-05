Instituto Ricardo Brennand promove entrada gratuita para o público nesta terça-feira (28)

A- A+

Nesta última terça-feira de maio, dia 28, o Instituto Ricardo Brennand, localizado na Várzea, Zona Oeste do Recife, terá entrada gratuita, seguindo a ação de "última terça gratuita do mês'', projeto com o intuito de promover o acesso às pessoas que não costumam visitar museus e exposições.

O público pode aproveitar o acervo completo do período holandês no Brasil, com obras raras do pintor Frans Post, incluindo a época que participou da comitiva de Maurício de Nassau.



O complexo cultural funciona das 13h às 17h, e o acesso se dará por meio da distribuição de ingressos no local.

A atual programação do Instituto Ricardo Brennand conta com a ''Exposição Julgamento de Fouquet'. A mostra reúne figuras de cera que retratam parte da sociedade francesa do século XVII e a cena do julgamento do ministro das Finanças Nicolas Fouquet, acusado de corrupção na França durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol.

Além do réu e do Rei Sol, é possível ver 14 jurados e personalidades como o pintor holandês Frans Post e D’Artagnan, um dos três mosqueteiros.

Quem era Fouquet?

Fouquet era um jovem rico, com muitos conhecimentos. Em fevereiro de 1653, tornou-se Superintendente das Finanças do Rei Louis XIV. Logo se tornou um mecenas, amigo dos artistas da época e, devido a sua extravagante forma de viver, com excessos de luxo, foi acusado de corrupto, e, a mando do Rei, que o considerava muito poderoso e ambicioso, teve um fim trágico.

Acusado de conspirar contra o reinado de Luís XIV, sofreu um processo que durou três anos e foi condenado a passar quase 16 anos preso na fortaleza de Pinerolo, na Itália, onde morreu em 1680, aos 65 anos.

Serviço:

Instituto Ricardo Brennand: Última terça-feira gratuita do mês de maio

Quando: 28 de maio

Onde: Rua Mário Campelo, 700 - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea

Entrada gratuita

Funcionamento: das 13h às 17h, com a última entrada até as 16h30

Mais informações: (81) 2121.0365 ou (81) 2121.0334

Veja também

100 anos APL homenageia o acadêmico José Nivaldo; escritor e médico, ele teria feito 100 anos; assista