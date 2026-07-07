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FÉRIAS Instituto Ricardo Brennand promove oficinas infantis durante as férias com arte e história Programação voltada para crianças de 3 a 12 anos acontece entre 7 de julho e 2 de agosto e combina visitas ao acervo com experiências criativas inspiradas nas coleções do museu.

As férias escolares terão uma programação voltada ao público infantil no Instituto Ricardo Brennand. Desta terça (7) até o dia 2 de agosto, o espaço receberá crianças de 3 a 12 anos para uma série de oficinas que articulam atividades artísticas e contato com o patrimônio histórico e cultural preservado pelo museu.

As ações serão realizadas de terça-feira a domingo, em dois horários diários, às 13h30 e às 15h30. A experiência começa com um percurso mediado pelas galerias e exposições do Instituto, seguido por oficinas nas quais os participantes desenvolvem trabalhos inspirados nas obras, objetos e coleções visitados.

A iniciativa busca aproximar o público infantil do universo dos museus por meio de atividades que estimulam a criatividade, a percepção e o aprendizado de forma interativa, transformando a visita em uma vivência cultural voltada à descoberta e à experimentação.

Cada oficina custa R$ 40 por participante, valor que não inclui o ingresso de entrada no Instituto Ricardo Brennand. As inscrições são feitas presencialmente, na recepção da Pinacoteca, no dia da participação.

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