Instituto Ricardo Brennand realiza concerto natalino em parceria com o Aria Social

A- A+

O Instituto Ricardo Brennand, em parceria com o Aria Social, promove o “Concerto de Natal”. Serão duas apresentações neste domingo (17), às 16h e às 18h30, ocupando o espaço da Galeria, no centro cultural da Várzea.

Unindo música e dança, o espetáculo traz um repertório de clássicos natalinos, como “Alegria de Natal”, “A caminho de Belém” e “O canto dos sinos”. O musical é regido pela maestrina Rosemary Oliveira, que conduzirá uma orquestra de 28 músicos convidados especialmente para a ocasião.

A apresentação conta com 130 artistas do projeto Aria Social e convidados. A direção geral é de Cecília Brennand, com direção artística e coreografia de Ana Emília Freire, participação coreográfica de Inês Lima, figurinos da artista Beth Gaudêncio e projeto cenográfico de Roberta Borsoi e Fabiana Wanderley.

Serviço:

Concerto de Natal do Instituto Ricardo Brennand, em parceria com o Aria Social

Neste domingo (17), às 16h e às 18h30

Na Galeria de Arte do IRB (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Ingressos a partir de R$ 50, à venda pelo site Tecket Mais ou na bilheteria do IRB

Informações: (81) 21210365/ 0334/ 0365/ 0355 ou e-mail:

[email protected]



Veja também

Stand up Rodrigo Marques apresenta seu show "Estamos Vivos" em Olinda, neste sábado (16)