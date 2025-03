Instituto Ricardo Brennand recebe apoio cultural da Stellantis

O Instituto Ricardo Brennand, localizado na Várzea, Zona Oeste da cidade do Recife, foi um dos locais escolhidos pela Stellantis no Brasil para fazer parte de uma iniciativa de apoio cultural.

De acordo com a companhia, o objetivo da companhia é contribuir para a valorização da arte e da história, fortalecer o desenvolvimento sociocultural em algumas das comunidades onde está presente, além de democratizar o acesso à cultura de incentivar e valorizar as diversas expressões artísticas brasileiras.

"Acreditamos que apoiar iniciativas culturais é investir no desenvolvimento da sociedade. A arte tem o poder de transformar realidades, preservar a história e inspirar novas gerações. Por isso, reafirmamos o compromisso da Stellantis com a valorização do patrimônio cultural por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil. Essas iniciativas ampliam o acesso à cultura e fortalecem nossos laços com o país", destaca Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.