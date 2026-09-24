A- A+

ARTE Instituto Ricardo Brennand recebe exposição inédita de Edgar Degas no Recife Mostra apresenta 40 esculturas do acervo do Masp, incluindo a célebre Bailarina de catorze anos

O Instituto Ricardo Brennand (IRB) recebe, a partir desta quinta-feira (24), a exposição Degas/Borges, que apresenta pela primeira vez ao público pernambucano um conjunto de obras originais do artista francês Edgar Degas (1834-1917).

A mostra, realizada em parceria inédita com o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges.

Realizada pelo Instituto Ricardo Brennand e pelo Masp, a exposição propõe um diálogo entre a produção de Degas e a pesquisa contemporânea de Borges sobre a natureza da imagem.

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mostra reúne 40 esculturas do pintor e fotografias produzidas especialmente pela artista visual e curadora Sofia Borges | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



A curadoria é assinada por Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, do Masp, enquanto a apresentação local fica a cargo de Beth da Matta, artista visual, curadora e gestora cultural.



Corpo e movimento

Considerado um dos grandes nomes da arte francesa do século XIX e uma figura central do Impressionismo, Degas dedicou parte significativa de sua produção à representação do corpo e do movimento.

O artista ficou conhecido especialmente pelas bailarinas, explorando diferentes posições, gestos e perspectivas em pinturas, desenhos e esculturas.

O conjunto apresentado no Recife pertence ao acervo do Masp e foi adquirido na década de 1950 por Pietro Maria Bardi, diretor fundador do museu.

De acordo com o diretor artístico da instituição, Adriano Pedrosa, apenas três museus no mundo possuem coleções de esculturas de Degas com dimensão semelhante: o Glyptotek, em Copenhague; o Metropolitan Museum of Art, em Nova York; e o Musée d'Orsay, em Paris.

Entre as obras expostas estão Bailarina fazendo a reverência, Bailarina que calça a sapatilha direita, Bailarina ajeitando a cordinha da malha e A tina.

Um dos destaques é Bailarina de catorze anos, criada em 1880 e considerada um marco da história da escultura. A obra representa Marie van Goethem, adolescente que estudava balé na Ópera de Paris.

A trajetória de Marie também integra a leitura proposta pela exposição. Filha de uma lavadeira e de um alfaiate em dificuldades financeiras, ela ingressou no balé da Ópera aos 13 anos, mas acabou afastada da instituição.

O contexto social da jovem amplia a compreensão sobre a escultura, tradicionalmente associada à delicadeza e à beleza da figura representada.

Veja também