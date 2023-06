Instituto Ricardo Brennand recebe Mostra Takorama de curtas-metragens nesta quinta-feira (29)

A- A+

A ação "Cinema, Museu e Educação" (CiME) realiza nesta quinta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennand, uma sessão especial da mostra Takorama, festival de filmes curtos de animação com chancela da UNICEF que acontece presencialmente em escolas e virtual para o público geral. Quem comparecer à sessão, terá acesso gratuito à exposição dos artistas Os Gêmeos, que ocorre simultaneamente.

A ação prevê a exibição de curtas-metragens a partir da interlocução com as obras da coleção e de um tema emergente da sociedade. Em seguida ocorre um debate com os diretores e produtores do filme e o público inscrito.

A mostra Takorama é um festival internacional realizado pela organização sem fins lucrativos Filmes para Crianças, e explora o tema do humanismo e da ecologia. A ação é totalmente gratuita e sem publicidade, com o objetivo de permitir que as crianças continuassem as atividades escolares em casa durante a pandemia, e que segue sendo realizado até hoje.

SERVIÇO

Mostra Takorama

Quando: Quinta-feira (29)

Onde: Instituto Ricardo Brennand

Entrada gratuita

