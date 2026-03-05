A- A+

MUSEU Instituto Ricardo Brennand terá entrada gratuita toda primeira sexta-feira de cada mês; veja mais O espaço anunciou a parceria com a B3 e a Trillia que começa a partir desta sexta (6)

O Instituto Ricardo Brennand anunciou que toda primeira sexta-feira de cada mês terá entrada gratuita para todos os visitantes, das 10h às 17h, a partir desta sexta (6). A iniciativa é fruto do patrocínio da B3 e da Trillia, permitindo a visita aos espaços do complexo: Jardins das Esculturas, Pinacoteca, Galeria de exposições temporárias e o Museu Castelo São João.

Esta nova parceria reforça o objetivo de democratizar o acesso à cultura do instituto que também proporciona visitação gratuita na última terça-feira de cada mês (exceto em janeiro, julho e dezembro). Os visitantes terão a possibilidade de conferir no espaço um dos maiores acervos de armas brancas do mundo, com mais de 3 mil peças e diversas armaduras medievais completas.

O Instituto Ricardo Brennand possui uma das mais modernas instalações museológicas do Brasil com o complexo arquitetônico inspirado em castelos medievais. Iniciativas como essas aproximam a população de um dos mais relevantes equipamentos culturais do país.

''A parceria com a B3 representa um avanço significativo na missão do Instituto Ricardo Brennand de ampliar o acesso à cultura e fortalecer o papel do espaço como referência cultural no Nordeste. Essa gratuidade vai permitir que um público ainda mais diverso possa vivenciar a experiência cultural oferecida pelo Instituto'', enfatiza Nara Galvão, diretora do Instituto Ricardo Brennand.

A B3 também apoia museus do país, como MASP, Pinacoteca, Museu do Ipiranga, MUB3, Inhotim, Museu do Amanhã, entre outros.

Em cartaz no Instituto Ricardo Brennand estão as exposições ''Frans Post e o Brasil holandês'', ''Oitocentos brasileiro'', ''Coleção Janete Costa e Acácio Gil Borsoi'' e ''Julgamento de Fouquet''.



SERVIÇO

''Sextas Gratuitas'' no Instituto Ricardo Brennand

Quando: toda primeira sexta-feira de cada mês

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Entrada gratuita a partir da retirada online do ingresso no site do Ticket Mais

Com informações de assessoria de imprensa

Veja também