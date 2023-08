Insultos, débitos de tributos e falta de plano de saúde: veja novas revelações sobre Larissa Manoela

A- A+

Novos detalhes da relação conturbada entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques, vieram a público nesse domingo (20), durante exibição de mais um trecho da entrevista da atriz ao Fantástico.

Durante o programa, foi exibida parte de uma conversa de WhatsApp entre mãe e filha, ocorrida no dia 24 de dezembro de 2022, após os pais da atriz se recusarem a passar o Natal na casa dos familiares do noivo de Larissa.

Na data, véspera de Natal, a jovem enviou uma longa mensagem para Silvana, em que pede para que a mãe abra a mente e o coração.

"Quero desejar um feliz Natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha", diz Larissa, que pede que Jesus renasça no coração da mãe e diz estar com saudades.

Quase uma hora depois, Silvana responde: "Vai à merda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também".

A reportagem também conversou com a advogada de Larissa, Patrícia Proetti. Ela relatou que o valor de R$ 18 milhões, que a atriz abriu mão, são referentes a nove imóveis comprados em nome das duas empresas na qual a atriz tinha sociedade com os pais. Ao decidir pelo rompimento, a jovem de 22 anos teria optado somente por um dos imóveis.

“Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa em que eu estou morando hoje. E que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar”, contou Larissa, que, no primeiro momento, teve o crédito imobiliário negado por falta de movimentação bancária.

“Ela não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário. Após os 18 anos, lhe era fornecido cartões de crédito sim, mas esses cartões, ela não tinha autorização para uso”, afirmou a advogada.

Apesar disso, Patrícia Proetti afirmou que, somente em junho de 2022, foram retirados pelos pais, das contas da empresa, R$ 1,5 milhão. Em julho, a soma das transferências chegou a R$ 850 mil, já em agosto, R$ 500 mil e mais R$ 200 mil em um único dia. O total das retiradas é superior a R$ 5 milhões.

As movimentações seguiram até os pais perderem acesso à conta da atriz, em fevereiro deste ano. A advogada de Larissa Manoela contou que não foi prestado contas sobre os valores transferidos.



Ao assumir a empresa este ano, Larissa contatou que alguns impostos não tinham sido pagos. “Tinham dois débitos de tributos, de dezembro e janeiro, que ela, imediatamente, tratou de resolver", afirmou a advogada.



Sem plano de saúde

Durante entrevista, a atriz contou que, em junho deste ano, descobriu que estava sem plano de saúde por falta de pagamento. "Eu fiquei três meses sem plano de saúde, sem saber", afirmou Larissa.

O Fantástico diz ter entrado em contato com Silvana e com os advogados dos pais, mas ninguém quis se manifestar.

