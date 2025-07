A- A+

acidente Integrante da equipe do cantor Pablo morre em capotamento na Bahia; "Amiga leal", lamenta artista Sinistro aconteceu no km 554 da BR-324, na cidade de Amélia Rodrigues

Uma integrante da equipe do cantor Pablo morreu em um capotamento ocorrido na tarde dessa terça-feira (29) na BR-324, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu no km 554 da rodovia, na cidade de Amélia Rodrigues, por volta das 16h30. O artista não estava no veículo.

A corporação informou que o carro, modelo Citroen/Basalt, com três ocupantes, saiu da pista e capotou. O motorista e o passageiro que estava na frente tiveram lesões leves. Já a ocupante do banco traseiro não resistiu e morreu.

A vítima fatal foi Dayana Nataly Bezerra Lima, de 37 anos, responsável pelo departamento de marketing digital do cantor Pablo.

Os nomes e idades dos outros dois feridos não foram divulgados. Não há informações sobre o atual estado de saúde deles.

Imagens divulgadas pela PRF mostram o carro capotado no canteiro central da pista. Com o impacto do acidente, a dianteira do veículo ficou parcialmente destruída.

O carro onde os três estavam teria saído da cidade de Feira de Santana, onde a equipe passou o dia gravando conteúdo de divulgação do projeto "Bodega do Pablo", e seguia para Salvador, capital do estado baiano.

Antes do acidente, Dayana chegou a compartilhar os bastidores das gravações nas suas redes sociais e nas do cantor Pablo, voz expressiva no gênero arrocha.

Profissional chegou a publicar os bastidores da gravação nas redes sociais | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Day, como era conhecida a vítima, era diretora de marketing digital e sócia de uma empresa que prestava serviços para outros artistas baianos, a exemplo da banda É o Tchan e Cheiro de Amor.

Por meio de nota nas redes sociais, a equipe do cantor Pablo expressou pesar pela morte da profissional. O comunicado diz que, além de dedicada e apaixonada pelo que fazia, ela era "uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da equipe".

"Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável", destaca a nota.

Veja também