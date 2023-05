A- A+

VIOLÊNCIA Integrante da equipe do cantor Péricles morre após ser agredido em posto de gasolina de Mauá (SP) Segundo relatos, ele teria sido agredido por um homem não identificado após derrubar caixas de cerveja com seu carro

O operado de luz Eduardo Pachará, membro da equipe do cantor Péricles, morreu na noite deste domingo após ser agredido em um posto de gasolina, na cidade de Mauá, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.

Policiais militares foram acionados pelo Hospital Nardini após um homem, que havia dado entrada na unidade com politraumatismo, morrer. Os agentes apuraram que ele foi agredido em um posto de gasolina.

No local do crime, na Avenida Capitão João, bairro Matriz, os policiais foram informados de que, segundo os relatos, Pachará chegou ao posto de gasolina embriagado, dirigindo um carro modelo Ford Focus. Enquanto manobrava o carro, ele teria derrubado caixas de cerveja que estavam do lado de fora da loja de conveniência.

Ao sair do carro, foi então agredido a socos por um homem não identificado. Uma funcionária do estabelecimento teria, então, acionado a ambulância para socorrer a vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte pelo 1º Distrito Policial de Mauá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as investigações estão em andamento para identificar o autor das agressões.

Cantor lamenta

Péricles foi às redes sociais nesta segunda-feira lamentar a morte do operador de luz. "Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade,seu profissionalismo e o seu bom coração,ficaram guardados em minha memória pra sempre.Deus te receba de braços abertos", escreveu.

