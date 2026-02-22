Dom, 22 de Fevereiro

KPOP

Integrante do BTS presenteia Janja com gin autografado durante visita oficial à Coreia do Sul

A primeira-dama está acompanhando o presidente Lula em viagem oficial, a convite do governo sul-coreano

Jin enviou um gin da sua marca para JanjaJin enviou um gin da sua marca para Janja - Foto: Instagram/Reprodução - Ricardo Stuckert/PR

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi presenteada com um gin autografado pelo integrante do BTS, Jin, durante agenda na Coreia do Sul neste domingo (22). Ela acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma visita oficial, a convite do governo sul-coreano.

O presente foi entregue pelo chefe de cozinha sul-coreano Baek Jong-Won, a pedido do cantor. O gin pertence à marca IGIN, criada pelo idol em colaboração com o chef.

"Ele assinou este gin, que foi criado pelo próprio Jin, e pediu para que eu o entregasse à senhora como um presente em nome dele. Por isso, estou entregando o gin representando-o", disse Baek.

Em um vídeo publicado por Janja em sua conta oficial do Instagram, Baek Jong-Won disse que estava muito feliz em encontrar a primeira-dama brasileira. "Fiquei profundamente impressionado com as atividades que a senhora realiza em prol das pessoas vulneráveis", afirmou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O chefe de cozinha ainda aproveitou para agradecer o carinho e o apoio dos brasileiros à cultura coreana e, principalmente, o amor pelo BTS.

Janja agradeceu pelo presente e informou ao chefe que as fãs brasileiras estão bastante ansiosas pelo retorno do grupo aos palcos brasileiros, que acontece em outubro deste ano, com a BTS World Tour.

