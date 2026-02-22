Integrante do BTS presenteia Janja com gin autografado durante visita oficial à Coreia do Sul
A primeira-dama está acompanhando o presidente Lula em viagem oficial, a convite do governo sul-coreano
A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi presenteada com um gin autografado pelo integrante do BTS, Jin, durante agenda na Coreia do Sul neste domingo (22). Ela acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma visita oficial, a convite do governo sul-coreano.
O presente foi entregue pelo chefe de cozinha sul-coreano Baek Jong-Won, a pedido do cantor. O gin pertence à marca IGIN, criada pelo idol em colaboração com o chef.
"Ele assinou este gin, que foi criado pelo próprio Jin, e pediu para que eu o entregasse à senhora como um presente em nome dele. Por isso, estou entregando o gin representando-o", disse Baek.
Leia também
• Bafta 2026: Brasil é ignorado no "Oscar britânico"; confira a lista completa de vencedores
• 'O Agente Secreto' concorre a 2 prêmios no Bafta, que acontece neste domingo (22)
• Confira os resumos das novelas da semana (23/02 a 28/02)
Em um vídeo publicado por Janja em sua conta oficial do Instagram, Baek Jong-Won disse que estava muito feliz em encontrar a primeira-dama brasileira. "Fiquei profundamente impressionado com as atividades que a senhora realiza em prol das pessoas vulneráveis", afirmou.
O chefe de cozinha ainda aproveitou para agradecer o carinho e o apoio dos brasileiros à cultura coreana e, principalmente, o amor pelo BTS.
Janja agradeceu pelo presente e informou ao chefe que as fãs brasileiras estão bastante ansiosas pelo retorno do grupo aos palcos brasileiros, que acontece em outubro deste ano, com a BTS World Tour.