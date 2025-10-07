Ter, 07 de Outubro

FAMOSOS

Integrante do Oasis é diagnosticado com câncer e anuncia que vai se afastar da turnê

Apesar do afastamento da turnê, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, afirma que está respondendo bem aos tratamentos do câncer de próstata

Integrante do Oasis é diagnosticado com câncer e anuncia que vai se afastar da turnê - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O guitarrista do Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, anunciou que ficará afastado dos próximos shows da banda devido a um diagnóstico de câncer de próstata. O anúncio foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4.

"Anteriormente, este ano, fui diagnosticado com câncer na próstata. A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível", começou o guitarrista.

Ele, que é um dos membros fundadores da banda britânica dos irmãos Gallagher, continuou: "Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney."

"Estou muito triste de ter perdido esses shows mas estou me sentindo bem e voltarei a tempo para a América do Sul. Divirtam-se (nos shows) deste mês e vejo vocês no palco com a banda em novembro", finalizou

Volta do Oasis
Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento explosivo, que culminou no fim do grupo em 2009, eles farão dois shows no Brasil, em 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, zona oeste de São Paulo.

O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel, para a Big Issue, em 2019: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam." A reconciliação da banda promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.

 

Veja também

