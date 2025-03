A- A+

EUA Integrantes dos U.K. Subs são impedidos de entrar nos EUA Apenas o vocalista teve sua entrada permitida. Pioneira do punk na Inglaterra, banda é conhecida por suas críticas ao presidente norte-americano Donald Trump

Integrantes do U.K. Subs (United Kingdom Subversives, ou melhor, Subversivos do Reino Unido), banda pioneira do punk rock da Inglaterra nos anos 1970, disseram ter tido sua entrada negada nos Estados Unidos.

Na quarta-feira, em seu perfil no Facebook, o baixista Alvin Gibbs contou ter sido detido e depois mandado de volta para o Reino Unido junto com os companheiros de banda Marc Carrey (guitarra) e Stefan Häublein (bateria).

Só o vocalista Charlie Harper teve permissão para entrar. Ele acabou tocando no show programado da banda em Los Angeles com um grupo de músicos substitutos.

Segundo Gibbs, logo após ter desembarcado no aeroporto de Los Angeles, ele foi informado de que seria interrogado por ter um visto inválido e também por outro motivo que os agentes não queriam revelar a ele.

“Não posso deixar de me perguntar se meus comentários públicos frequentes e nada lisonjeiros sobre o presidente e sua administração desempenharam algum papel – ou talvez eu esteja simplesmente sucumbindo à paranoia”, disse. Em seus shows, os U.K. Subs já criticaram abertamente o presidente norte-americano Donald Trump e suas políticas.

“O que se seguiu não foi nada agradável”, continuou Alvin Gibbs. “Dois policiais me escoltaram para outra seção do aeroporto, onde encontrei Stefan e Marc já detidos, junto com um grupo de detentos colombianos, chineses e mexicanos. Minha bagagem, telefone e passaporte foram confiscados.”

Ele revelou só ter sido chamado para uma segunda entrevista às 4 da manhã, ou seja, nove horas depois de ter chegado ao país.

“Quando fomos escoltados para o voo às 20h do dia seguinte, eu já estava sem dormir há mais de um dia, sobrevivendo apenas com um macarrão instantâneo e algumas xícaras de chá.”

Em uma situação parecida com a dos U.K. Subs, um pesquisador francês teve sua entrada nos EUA negada no início deste mês depois que agentes de imigração de um aeroporto revistaram seu telefone e encontraram mensagens nas quais ele havia expressado críticas ao governo Trump.

