Inteligência artificial mostra como seria a aparência de Peter Pan na vida real; veja

A- A+

Leia também

• Veja como seria a aparência dos Minions na vida real, segundo a inteligência artificial

• Divertida Mente: veja como seriam os personagens do filme na vida real, segundo IA

• Veja como seria o Woody, de Toy Story, na vida real, segundo ferramenta de Inteligência Artificial

Quem se pergunta como seria Peter Pan na vida real pode recorrer a um assistente com inteligência artificial que gera imagens do conhecido personagem como se ele fosse uma pessoa real. Este tipo de software possui um grande número de imagens da web para gerar versões realistas de diferentes personagens.

Uma das plataformas habilitadas para realizar esta atividade é o Copilot, a inteligência artificial criada pela Microsoft e OpenAI que desenha imagens em tempo real e em poucos minutos. Possui tecnologias avançadas de IA, geradas pelos mais recentes modelos de linguagem OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3 .

A popularidade de Peter Pan, originalmente criado em 1904 pelo escritor escocês J. M. Barrie para a peça Peter and Wendy, faz com que exista um importante acervo de imagens do personagem. A IA aproveita esses resultados da pesquisa para gerar imagens que colocam a criança que não queria crescer sob uma luz diferente.

Como seria Peter Pan na vida real, segundo a inteligência artificial

A primeira imagem que o Copilot gera à imagem e semelhança de Peter Pan mostra-o como um jovem de pele branca e longos cabelos castanhos e lisos que olha para o lado em direção a um ponto indeterminado. Suas roupas são verdes, tom ao qual esse personagem é associado devido ao longa realizado pela Disney em 1953. Usa três camadas de pelagem, ainda que aberta, e um chapéu da mesma cor que termina com um penacho de penas.





Como seria Peter Pan na vida real, segundo a inteligência artificial — Foto: Reprodução

Nesta nova versão de Peter Pan feita pela inteligência artificial, o personagem de JM Barrie aparece em seu habitat, Neverland, terras mágicas onde, como afirmou seu autor, “as crianças sempre chegam com seus barcos quando brincam”. O jovem Peter Pan está sentado em um tronco, sorrindo e olhando para o lado da imagem. Atrás dele voa um bando de pássaros com um amplo vale sobre o qual o sol nasce.

O jovem, vestido quase inteiramente de verde, usa alguns acessórios de couro, entre eles suspensórios, luvas e botas de cor marrom. Na cabeça usa um pequeno chapéu com uma pluma de penas coloridas que caem e se misturam com as dos pássaros que voam ao seu redor.





Como seria Peter Pan na vida real, segundo a inteligência artificial — Foto: Reprodução

A última imagem de Peter Pan gerada pela inteligência artificial também o encontra sentado num tronco na Terra do Nunca, mas neste caso a paisagem é a de uma floresta, onde o nevoeiro esconde as raízes das inúmeras árvores. O jovem está vestindo roupas verde-azuladas, enquanto suas calças remetem mais ao tom de algumas maçãs.





Como seria Peter Pan na vida real, segundo a inteligência artificial — Foto: Reprodução

Como nas outras representações geradas por IA, Peter Pan tem pele branca, cabelos castanhos e olhos castanhos, que olham sonhadores para um determinado ponto da imagem. O bem-estar do personagem também se expressa em seu sorriso, que exibe toda a dentição em um gesto de relaxamento. Atrás dele, o sol nasce em Neverland, onde o personagem permanece para sempre com a mesma idade.

Veja também

Famosos De Marcello Antony a Mara Maravilha: famosos que, como ex-BBB, viraram corretores de imóveis