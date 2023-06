A- A+

tecnologia Inteligência artificial não vai recriar voz de John Lennon, esclarece filho do cantor No Twitter, Sean Lennon explicou que tecnologia irá apenas "limpar" voz em faixa já existente

Rumores davam conta de que a inteligência artificial iria recriar a voz de John Lennon para um lançamento inédito dos Beatles. Mas o filho de John, Sean Lennon, negou a hipótese.

Segundo ele, a tecnologia foi usada apenas para "limpar" um vocal já existente de John. Sean revelou essa versão em uma conversa no Twitter com o músico californiano Tony Rosamilla.

No último dia 13, Paul McCartney ventilou a notícia de que uma nova faixa dos Beatles seria lançada este ano com o uso de inteligência artificial. O comentário deu origem a teorias infundadas, de que a tecnologia iria recriar a voz de John, quando na verdade apenas iria permitir extraí-la de antigas demos já existentes, mas gravadas com qualidade ruim.

Presume-se que a música mencionada por Paul seria proveniente de "Now and then", uma das muitas demos que Lennon deixou inacabada. Em 1996, Paul, Ringo Star e George Harrison tentaram recriá-la para a compilação "Anthology 3", lançada anos depois da morte de John, com gravações raras e versões alternativas de diversas canções da banda. Mas a faixa não incluída pela falta de qualidade da gravação da voz de John.

A expectativa, agora, é que a IA possa resolver esse problema, permitindo o lançamento dessa e outras faixas. Essa mesma tecnologia foi empregada durante a produção do documentário “The Beatles: Get Back”, permitindo que as vozes dos Beatles fossem separadas dos sons de fundo.

Veja também

Férias Acampamento de férias é alternativa de atividade para recesso escolar de julho; saiba mais