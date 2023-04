A- A+

tecnologia Inteligência Artificial: perfil viraliza com fotos de astros da música como crianças fofas De Rita Lee a Paul McCartney, "Children of Legends" traz imagens de artistas internacionais e também brasileiros

Um perfil nas redes sociais viralizou com um show de fofura. Com ajuda de Inteligência Artificial, a conta "Children of Legend" imagina diversos músicos famosos quando crianças. O resultado surpreende pelo nível de semelhança. Além de astros internacionais, como Paul McCartney, Billy Joel, Jimmy Hendrix e Marvin Gaye, há vários artistas brasileiros homenageados no perfil, desde Elis Regina a Milton Nascimento, passando por Rita Lee, Raul Seixas e Emílio Santiago. Veja a seguir:

Veja também

alok Jovem mente sobre show de Alok em festa de 15 anos, escreve para DJ e ganha ingressos