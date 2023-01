A- A+

bbb 23 Intercâmbio: BBB 23 terá troca de participante com a versão argentina do programa A parceria foi divulgada pelo diretor do programa, Boninho, nas suas redes sociais

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, não para de surpreender o público. Desta vez, ele anunciou mais uma mudança na dinâmica da edição 23: o reality vai fazer uma troca de participantes com uma versão gringa do programa. Boninho contou a novidade através da sua conta no Instagram e falou sobre a "parceria".

No vídeo, o diretor explica que, em determinado momento do reality, um participante da atração brasileira será enviado para o La Casa de Los Famosos, que é a versão argentina do Big Brother, e que uma pessoa da atração do país vizinho virá para o do Brasil.

“O pessoal da Telemundo e meu querido amigo @ronalddaym estão começando #lacasadosfamosos nesta terça e a gente já vai fazer essa parceria @bbb #bigbrotherexchange Vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica??? Dá uma ideia aí!!!!", escreveu ele na legenda da publicação.

