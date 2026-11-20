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CINEMA E MÚSICA "Interessante e Obsceno": filme inspirado em álbum de Martins será lançado no Recife com pocket show Dirigido por Gus Arruda Lins, filme ganha exibição no Teatro do Parque, nesta quinta (26) e em São Paulo, no dia 10 de dezembro

Em texto de apresentação de "Interessante e Obsceno" segundo álbum de Martins, lançado em 2023, Zélia Duncan discorreu que havia ali um 'espelho dos olhares' do cantor e compositor pernambucano. Para ela, a música parecia servir a ele, "dessa maneira, chega até nós".



E de fato assim se deu, em doze faixas irretocáveis e lineares, como uma contação musicada de história que ressoava aos ouvidos.



E assim novamente vai ser na quinta-feira, 26 de novembro, dessa vez no cinema com o filme homônimo dirigido por Gus Arruda Lins, sob inspiração do trabalho de Martins.



Marcado para as 19h30 no Teatro do Parque, "Interessante e Obsceno" será lançado no Recife, que também vai chegar a São Paulo, no Cine Belas Artes, em 10 de dezembro. Vale ressaltar que a conexão entre as duas cidades - que serviram de cenário para as locações - integra o roteiro, ambientando os dois protagonistas.



Ao final da exibição no Recife e também em São Paulo, um pocket show de Martins de voz e violão contempla, ainda, o público.





DRAMA ROMÂNTICO

Em “Interessante e Obsceno”, a paulistana Cecília - interpretada pela atriz Jennifer Souza - viaja para a capital pernambucana para reencontrar o recifense Joaquim - vivido por Gus Arruda Lins.



No drama romântico, as canções de Martins são parte da narrativa, expressando sentimentos que os personagens atravessam, em passagens entre o presente e as lembranças do casal.



Dessa forma, as faixas do disco aparecem como paisagem sonora, trilha do filme, mas também nas cenas, como parte do roteiro, quando por exemplo o casal escuta as canções.





Protagonista vivem ambientação no Recife e em São Paulo | Crédito: Aline Mariz/Divulgação

Na narrativa, portanto, há um amor que enfrenta a distância entre Recife e São Paulo, tal qual as faixas do disco podem ser interpretadas, a exemplo de "Tem Problema Não".



ÁLBUM VISUAL

Já havia o desejo em Martins de fazer um álbum visual de "Interessante e Obsceno". Junto ao diretor Gus Arruda Lins, com quem já havia trabalhado no videoclipe de “Arrepia”, a produçao foi viabilizada e a aproximação entre música e cinema foi consolidada.



Diretor, roteirista e intérprete de Joaquim, Gus também assina a montagem do filme. Em 2021, coube a ele lançar a websérie “Recife É Um Ovo” com a canção “Me Dê”, de Martins, na trilha sonora.

“O meu objetivo foi alcançar os sentimentos do disco, e ele fala de lascividade, sensualidade, desejo. Então, a premissa tinha de ser interessante e obscena”, conta o realizador.

Martins, inclusive, acompanhou a construção do filme.

“Eu gosto da junção de música com vídeo. Quando você escuta uma música cria as próprias imagens, mas poder sugerir essas imagens, com os frames, as cores do vídeo e os enquadramentos… isso potencializou a ideia do meu disco”, destaca o artista.

Com aproximadamente 33 minutos de duração, o filme foi rodado em 2025 em um apartamento na Rua da Aurora, no Recife, e em locações na capital paulista.

A obra foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da Prefeitura do Recife, e conta com a distribuição da Mirah!.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 via Sympla.



SERVIÇO

Lançamento do filme "Interessante e Obsceno", inspirado no álbum homônimo de Martins

Quando: quinta-feira (26), às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

A partir de R$ 40 via Sympla



Quando: 10 de dezembro, às 19h30

Onde: Cine Belas Artes, em São Paulo

A partir de R$ 40 via Sympla





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