Celebridades Internação misteriosa, divórcio e mudança com filhos para um trailer: o que houve com Tori Spelli? Atriz de 'Barrados no baile' despertou preocupação de fãs nas redes sociais por conta dos últimos acontecimentos na sua vida pessoal

"O que está acontecendo com Tori Spelling?" É o que perguntam nas redes os fãs da atriz de 50 anos, que ficou conhecida no Brasil por ter feito parte do elenco da série "Barrados no baile". Na última segunda-feira (21), Tori foi vista deixando um hospital em Los Angeles em uma cadeira de rodas. Fotos reveladas pelo Page Six mostraram a atriz com aspecto frágil, com hematomas no rosto e no corpo.

Ainda não se sabe a causa da internação de Tori Spelling. Ela mesma afirmou em um post feito nas redes sociais que estava internada há quatro dias e que estava com saudades dos filhos, mas não deu detalhes sobre o seu quadro de saúde.

Mudança para trailer e divórcio

Recentemente, a atriz também levantou questionamentos por conta da decisão de ir morar com seus 5 filhos em um trailer. A mansão onde ela morava com as crianças estaria passando por uma infestação de mofo, o que teria forçado a família a se mudar. No entanto, a opção pelo trailer foi criticada, sobretudo por Dean McDermott, ator, ex-marido de Tori Spelling e pai das crianças.

Cerca de um mês após a saída da atriz de casa, o ator Dean McDermott, seu então marido, anunciou a separação do casal.

"Tori Spelling e eu decidimos seguir caminhos separados e começar uma nova jornada", escreveu o ator de 56 anos em um comunicado que apagou posteriormente. "Continuaremos a trabalhar juntos como pais amorosos e a guiar e amar nossos filhos neste momento difícil."

Uma fonte próxima a McDermott revelou ao jornal Daily Mail que o ator estaria "furioso" com Tori Spelling por ela ter escolhido viver num trailer, apesar de inúmeras ofertas de amigos que a hospedariam. A mesma fonte disse que McDermott está convencido de que o problema de Tori Spelling não seria financeiro.

"McDermott está legitimamente chocado, assim como todos os amigos de Tori. Eles não entendem por que ela estaria fazendo isso, porque ela tem dinheiro", afirmou a fonte ao Daily Mail. "Ele acha que as crianças não deveriam viver assim, e é claro que ele está com raiva", completou.

Tori Spelling é filha de Aaron Spelling, um famoso produtor de televisão em Hollywood. Apesar de ter sido criada num ambiente abastado, ela já deu declarações recentes sobre problemas financeiros e dificuldades para administrar seu patrimônio. Ela teria acumulado dezenas de milhares de dólares em dívidas de cartão de crédito.

