Internada, Angela Ro Ro é submetida a novo tratamento; cantora vive de doações

A cantora Angela Ro Ro segue internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, sem previsão de alta.

Advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio informou ao GLOBO, nesta terça-feira (15), que a carioca de 75 anos foi submetida a uma hemodiálise "para auxiliar na melhora de seu quadro", como reforçam os médicos responsáveis por seu tratamento. Angela está no local há 28 dias devido a problemas decorrentes de uma crise renal e uma infecção pulmonar grave.

"Apesar de seguir estável, a cantora Angela Ro Ro ainda segue internada sob cuidados de uma equipe de especialistas que acompanham a evolução de seu quadro de saúde", afirma o advogado da cantora.

"Após ter sido submetida recentemente a uma traqueostomia Angela passa, agora, por um processo de hemodiálise para auxiliar na melhora de seu quadro", acrescenta, por meio de nota.

Carlos Eduardo diz que a artista vem se mantendo financeiramente por meio de doações realizadas por fãs, colegas e familiares.

Angela, que não é aposentada, tem atualmente uma renda mensal de R$ 800, valor que ela recebe por direitos autorais oriundos da reprodução de músicas em plataformas de áudio como Spotify, Deezer e YouTube.

Sem reservas, ela costumava pagar as contas com as quantias derivadas de shows e apresentações ao vivo, algo a que foi forçada a interromper.

No último sábado (12), colegas de Angela Ro Ro realizaram um show beneficente, no Teatro Rival, no Centro da capital fluminense, com renda revertida para a cantora.

"Cabe ressaltar que as doações que foram recentemente solicitadas ainda são muito bem-vindas, pois esta é, atualmente, a sua única fonte de renda. Amigos e fãs confiam na plena recuperação da cantora e agradecem a todos pela ajuda e pelos pensamentos positivos", diz o representante judicial da artista.

