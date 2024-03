A- A+

Saúde Internada, Solange Almeida é submetida a cirurgia no intestino e cancela shows; entenda Artista realizou laparoscopia de urgência após sentir fortes dores abdominais, em decorrência de obstrução em órgão; ela segue hospitalizada

A cantora Solange Almeida foi internada, na madrugada desta quinta-feira (28), depois de sentir fortes dores abdominais. A artista se mantém sob cuidados médicos num hospital em Fortaleza, no Ceará, onde foi submetida a uma laparoscopia de urgência, como apurou o Globo. As avaliações iniciais dos especialistas responsáveis pelo tratamento da baiana de 49 anos é de que o problema de saúde surgiu em decorrência de uma obstrução intestinal. Após a realização da cirurgia, ela passa bem e permanecerá afastada do trabalho por pelo menos uma semana, seguindo as recomendações dos médicos.

"Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados, incluindo a apresentação que aconteceria no próximo sábado (30), em Nazaré (BA), a qual sentimos muito enviamos nosso pedido de desculpas", informou a assessoria de imprensa da cantora, por meio de comunicado para a imprensa.

O que aconteceu com Solange Almeida?

Solange Almeida vinha sentindo, nos últimos dias, fortes dores abdominais. A artista acabou não dando a atenção devida aos sintomas, já que precisava cumprir a agenda de shows em diferentes cidades. Na madrugada desta quinta-feira (28), ela procurou um hospital e descobriu uma suspeita de obstrução intestinal. Foi submetida, então, a uma cirurgia de emergência.

A obstrução intestinal acontece quando alimentos, líquidos, secreções digestivas e gases são impedidos de seguir seu trajeto habitual no órgão — o problema pode ocorrer tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, de maneira parcial ou completa. Médicos apontam que há diferentes causas para o problema, e cada caso deve ser analisado de maneira específica.

Na maioria dos casos, a obstrução não exige intervenção cirúrgica. Mas quando acontecem de maneira completa, as obstruções acabam elevando a pressão no intestino, o que provoca riscos para complicações graves, como perfuração, infecção generalizada e morte do tecido intestinal.

