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Internado após desmaio, Jottapê posta mensagem aos fãs: "Não está sendo fácil"

Em publicação, artista conta que teve crise de ansiedade: "Está difícil suportar fisicamente", diz

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cantor Jottapê passa mal e atualiza estado de saúde cantor Jottapê passa mal e atualiza estado de saúde  - Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Jottapê foi internado após sofrer um desmaio e passar mal. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (10), o artista informou que o episódio foi causado por uma crise de ansiedade e tranquilizou os fãs ao compartilhar um registro direto do leito hospitalar.

"Ontem à noite tive uma crise de ansiedade muito forte que ocasionou fortes dores no peito e acabei desmaiando. O resumo de tudo é que está difícil suportar fisicamente o que eu venho passando nesses últimos anos. Não está sendo fácil, e vocês aqui não sabem de 1/3 do que tive que passar e o que ainda passo", disse ele.

 

Jottapê publicou atualizações sobre estado de saúde nas redes sociais — Foto: Reprodução/ Instagram

Jottapê, que deixou de cantar funk para se dedicar ao gospel, falou de fé para se reerguer após crise de ansiedade.

"Minha esperança é no Senhor, mas minha carne muitas vezes não entende isso. A sensação é que meu corpo está pedindo 'chega'. Depois respondo todas as mensagens que vocês enviaram", escreveu Jottapê.

 

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Quem é Jottapê?
Jottapê tinha 11 anos na época em que interpretou um dos meninos do lixão de Mãe Lucinda (Vera Holtz), em "Avenida Brasil" (2012). Ele também foi protagonista do filme "O Menino da Porteira" (2009), ao lado do cantor Daniel.

Já na adolescência, migrou para a música e adotou o nome artístico MC Jottapê, tornando-se um dos principais nomes do funk paulista, com letras voltadas ao cotidiano das periferias e à ostentação.

Em 2019, ganhou projeção nacional ao protagonizar a série "Sintonia", da Netflix, na qual interpreta Doni, um jovem da favela que sonha em viver da música.

Em 2025, aos 24 anos, anunciou sua conversão ao cristianismo e decidiu encerrar a carreira na música secular para se dedicar ao gospel. Atualmente, vive com a mulher, Estefany Boro, e os filhos, Athena, de 3 anos, e Samuel, de 1 ano e 5 meses.

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