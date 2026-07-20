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FAMOSOS Internado, cantor Netinho atualiza estado de saúde e mostra caminhada em hospital Artista, de 60 anos, realiza tratamento contra linfoma e segue em observação para análise de dor na região do esôfago, como relatou

Internado desde a última semana para investigar as causas de uma dor no peito, o cantor Netinho atualizou o estado de saúde, nesta segunda-feira (20), e mostrou, por meio de vídeo nas redes sociais, que tem realizado caminhadas pelo Hospital Aliança Star, em Salvador (BA), a fim de manter o corpo em movimento.

Em maio, o artista, de 60 anos, retomou as sessões de quimioterapia contra um linfoma após novos exames apontarem a volta da doença, diagnosticada pela primeira vez em março de 2025.

Exames realizados na última semana não detectaram nada fora do normal e indicaram que a dor no peito não tem qualquer relação a saúde do coração. Segundo Netinho, o incômodo está relacionado ao esôfago devido à quimioterapia eao fato de ter interrompido a rotina de exercícios físicos. "O tempo vai passando durante a quimio e nós vamos descobrindo as coisas. Deus gosta de mim."

A nova etapa no tratamento de Netinho — nome por trás de sucessos do carnaval nos anos 1990, como "Milla" e "A vida é festa" — reacende o histórico de problemas de saúde enfrentados pelo cantor baiano nos últimos anos, incluindo AVCs, cirurgias cerebrais e complicações hepáticas que o afastaram diversas vezes dos palcos.

Netinho revelou em março do ano passado que havia sido diagnosticado com um linfoma, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pela produção e circulação de células de defesa do organismo. O cantor recebeu o diagnóstico após passar mais de uma semana internado com fortes dores nas costas e dificuldade para andar.

Naquele período, o artista voltou a ser hospitalizado em Salvador, depois de apresentar alterações renais ao longo da semana. Segundo relato, exames detectaram um bloqueio no rim esquerdo, quadro controlado à época. Durante a bateria de avaliações, porém, os médicos identificaram novamente sinais do linfoma.

Na época do primeiro diagnóstico, Netinho compartilhou detalhes do tratamento nas redes sociais, incluindo a raspagem do cabelo. O artista afirmou que pretendia mostrar a rotina hospitalar para “desmistificar” o câncer e incentivar outros pacientes.

Os linfomas podem se manifestar com sintomas como ínguas, febre, suor noturno, perda de peso, cansaço excessivo e dores pelo corpo. Os casos são classificados, principalmente, entre linfoma de Hodgkin e não Hodgkin.

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