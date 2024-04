A- A+

saúde Internado com pneumonia, Francis Hime cancela show no Teatro Rival Músico de 84 anos participaria da apresentação da mulher, a cantora Olivia Hime, só com repertório do marido

Uma internação por pneumonia na quarta-feira (10), no hospital CopaStar, no Rio, fez com que o pianista, arranjador e cantor Francis Hime, de 84 anos, cancelasse participação no show da mulher, a cantora Olivia Hime, esta quinta, no Teatro Rival (RJ). O Rival anunciou o cancelamento do show.

Olivia está lançando "Se eu te eternizar" (Selo Sesc), seu 16º álbum de carreira, e apresentaria o show do disco pela primeira vez no Rio.

Os novos disco e show são inteiramente dedicados à obra de Francis Hime, em parcerias dele com Zélia Duncan ("Valsa sedutora"), Paulo César Pinheiro ("Círculo fechado" e "Anunciação"), Chico Buarque ("Pássara"), Geraldo Carneiro ("A invenção da rosa" e "O eterno retorno"), Cacaso ( "Ribeirinho"), Thiago Amud ("Breu e graal") e a própria Olivia – "Mar enfim", "Menino de mar", "Amorosa" e "Meu melhor amigo", a primeira parceria do casal, de 1972.

"Não mostro nenhuma composição minha para o Francis antes de estar pronta. E quando mostro me beneficio dos seus comentários, sempre precisos. Às vezes, destaca uma bendita palavra e sugere mudar. E, geralmente, ele tem razão", disse a cantora, em texto de apresentação do disco.

"Então, por um lado é muito confortável trabalhar perto do compositor. Por outro, dá um frio na barriga porque o Francis tem parceiros memoráveis. As pessoas gostam das minhas letras e ele é uma dessas pessoas. Mas não deixa de ser um desafio me manter à altura de Vinicius, Chico, Paulinho Pinheiro e Geraldinho, grandes mestres com quem aprendi muito."

