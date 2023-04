A- A+

ator Internado, Jamie Foxx teve "colapso absoluto" em set de filmagem após tentativa de golpe Bastidores de "Back in action", que marcará o retorno de Cameron Diaz aos cinemas, têm sido um "pesadelo", de acordo com equipe

Internado desde a última terça-feira (11), quando sofreu uma emergência médica ainda não detalhada, Jamie Foxx vinha lidando, recentemente, com um conturbado ambiente de trabalho, segundo amigos e familiares. Protagonista do filme inédito "Back in action" que marcará o retorno de Cameron Diaz aos cinemas, após um hiato de nove anos , o ator e também produtor do longa-metragem teve um "colapso absoluto" no set de filmagem, no último mês, após ser alvo de uma tentativa de golpe.

Fontes ouvidas pelo site americano "TMZ" relatam que, nesta quinta-feira (13), Foxx voltou a interagir com outras pessoas depois de passar um período inerte no hospital em que ainda se encontra, em Atlanta, nos EUA. "Ele está se comunicando agora, e isso é uma boa notícia", afirmou uma pessoa próxima ao ator. A situação grave, de acordo com a mesma fonte, fez com que familiares do artista vários de fora da cidade se reunissem no local.

Filha de Jamie Foxx, Corinne Foxx confirmou o fato por meio de uma publicação nas redes sociais. "Graças ao rápido atendimento, ele já está se recuperando", escreveu na postagem, pedindo, também, orações e privacidade durante o momento delicado.

Golpe no set

Uma série de boatos marca os bastidores de "Back in action", que também trará Glenn Close entre os protagonistas, ao lado de Jamie Foxx e Cameron Diaz. No último mês, a estrela da franquia "As panteras" teria ficado assustada com a decisão repentina de Jamie Foxx em demitir quatro membros da equipe. Ele teria sofrido um "colapso" após sofrer uma tentativa de golpe.

"Uma pessoa foi demitida, e as investigações estão em curso após alguém tentar roubar 33 mil libras (algo em torno de R$ 203 mil) de Jamie Foxx. Parece que o negócio envolveu um Rolex, mas ainda estão tentando entender o que aconteceu", explicou uma fonte ao "TMZ". As pessoas vão ficar muito felizes quando as filmagens terminarem", ironizou a fonte.

Tanto Foxx quanto Cameron Diaz ainda não se pronunciaram sobre a tentativa de golpe e os rumores frequentes em torno do ambiente conturbado no set do filme.

