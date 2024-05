A- A+

estado de saúde Internado, Tony Ramos apresenta ''contínua evolução'' em estado de saúde Ator segue sob observação médica em Unidade Sem-Intensiva de hospital no Rio de Janeiro, após a realização de duas cirurgias no cérebro

Tony Ramos apresenta "contínua evolução" em seu estado de saúde, de acordo com o boletim médico divulgado, nesta terça-feira (21), pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator, de 75 anos, segue internado — sob observação na Unidade Semi-Intensiva — após a realização de duas cirurgias no cérebro, em decorrência de um hematoma subdural e de distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Em comunicado à imprensa, a assessoria de imprensa do hospital informa que "Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último domingo (19)". O hospital esclarece também que o artista "já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável".

