BBB 24 Internautas apontam deboche de Vanessa Lopes com MC Bin Laden; confira O cantor estava emocionado por ter tocado suas músicas durante a festa do BBB

Na madrugada desta quinta-feira (18), MC Bin Laden não conteve a emoção quando ouviu alguns dos seus sucessos, como ''Tá Tranquilo, Tá Favorável'' e ''Bololo'', serem tocados durante a festa do BBB 24.

''Tu lembrar que tu já comeu comida do lixo, pegou dinheiro no farol, catou latinha [...] e ai toca sua música no programa assim é muito f*da. Tô tipo muito emocionado mano, acho que minha mãe deve tá felizona mano", disse o brother.

Apesar da felicidade do funkeiro, o que repercutiu entre os internautas foi a reação debochada de Vanessa Lopes que ficou ‘brincando’ durante esse momento de emoção dele. A conversa entre os dois aconteceu na sala da casa, na presença de Yasmin Brunet, Rodriguinho e Matteus. Segundo os fãs do cantor, a influencer e tiktoker fez comentários de desprezo em relação ao sucesso do cantor.

''Tu lançou música lá fora? Como é a música que tu lançou ? Canta uma, canta ai para a gente'', disse Vanessa ironizando o sucesso de Bin Laden



Depois desse bate-papo, Vanessa foi conversar com Alane, questionando o momento de emoção de Bin Laden. ''Como alguém lança uma música e não lembra da letra''. As atitudes da sister não agradaram os fãs do cantor que opinaram sobre a situação nas redes sociais.



Veja a repercussão:

Que insuportável!!!

Vanessa Lopes debochando do Bin Laden, e não era uma brincadeira saudável!

Ela simplesmente debochou da felicidade que ele estava de ter tocado as músicas dele na festa. #BBB24 pic.twitter.com/Eu6Ga7C9D6 — Big Brother Brasil Cobertura #BBB24 #RedeBBB24 (@fuxicoerisada) January 18, 2024

o cara feliz da vida que a musica dele tocou e a outra ali se fazendo de sonsa pq se acha a pessoa mais importante do brasil, minha filha o mc bin laden tem musica com os GORILLAZ!!!!! qm é vc garota https://t.co/ng1yufdmnR — amanda (@amandanmilanez) January 18, 2024

mona se o TikTok for de Orkut tu não tem nada, meu mano Bin Laden tem uma música com o GORILLAZ e tá no top funk do BR você se manque https://t.co/fGEOhnOPjM — búfalo taya (@mctayaa) January 18, 2024

Se a Lopes não tá no centro das atenções, ela colapsa



Ela acha que tudo gira em torno dela



Garota maluc4 — Sandiego (@Sandiego1918462) January 18, 2024

Não gente, minutos antes ela tinha surtado achando que ele tá usando ela pra divulgar as músicas dele, depois fez essa cena aí como deboche — Jessica (@Jskandrade) January 18, 2024

