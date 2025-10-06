Internautas apontam 'shade' de Virginia Fonseca para Ana Castela e Zé Felipe em vídeo com Vini Jr

A- A+

O fato é o seguinte: pela primeira vez, Vini Jr usou as redes sociais para aparecer publicamente ao lado de Virginia Fonseca, influenciadora digital que vinha sendo apontada, nos últimos dias, como um suposto affair do esportista. Nesta segunda-feira (6), o atacante do Real Madrid publicou um vídeo, por meio do TikTok, fazendo uma "dancinha" ao lado da empresária e apresentadora. Um detalhe chamou atenção dos internautas: no post em questão, Virginia aparece com um chapéu de boiadeiro, uma marca da sertaneja Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, ex-marido de... Virginia.

Parte dos usuários do TikTok, do Instagram e do X vem considerando que o acessório é uma "indireta" — ou um "shade", expressão da internet que designa, em inglês, desprezo, crítica ou descontentamento de forma indireta e sutil — para a cantora sertaneja, conhecida justamente, veja só, pelo apelido de "boiadeira".

"As duas estão rivalizando, parece", suspeitou uma usuária do X, ao citar os nomes de Virginia e Ana Castela. Outra pessoa criticou a atitude da influenciadora digital, que tem três filhos com o ex-marido Zé Felipe — Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1. "Virginia deveria seguir a vida dela mesmo e não fazer vídeo de chapéu mandando shade pra Ana", afirmou um internauta.

Antes de publicar a coreografia do funk "Fez o M, tirou foto", junto a Virginia Fonseca, na área externa da mansão onde vive, em Madri, na Espanha, Vini Jr "fez a limpa" em suas contas digitais. Como notaram os seguidores do brasileiro de 25 anos, ele deixou de seguir praticamente todas as mulheres com quem cultivou relacionamentos públicos, entre as quais a miss americana Rachelle Di Stasio e a modelo e influenciadora digital Maju Mazalli.

O fato dá tração para os rumores que vinham circulando há pelo menos um mês — e que davam conta de um affair entre Vini Jr e Virginia. No último sábado (4), aliás, a influenciadora digital marcou presença no jogo do Real Madrid contra o Villareal, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, ela usou uma camiseta do Vini Jr. autografada e celebrou a vitória do time com dois gols do atacante.

No último mês, em viagem a Madri, Virginia alugou uma mansão luxuosa — nesse período, registros feitos por turistas mostraram a moça de 26 anos ao lado do jogador em restaurantes na capital espanhola. Ambos foram fotografados num passeio de barco privativo, na ocasião.

Zé Felipe em novo romance

Enquanto Virginia e Vini Jr mantêm a relação cercada de mistérios, Zé Felipe não mostra pudores em assumir publicamente o namoro com Ana Castela. A cantora, aliás, já conheceu os pais do jovem, filho do cantor Leonardo e da influenciadora digital Poliana Rocha.

Em fotos publicada por ambos, recentemente, nas redes sociais, Zé e Ana posam sorridentes, lado a lado. O destaque, porém, ficou por conta do casaco usado pelo filho de Leonardo, que trazia estampado o nome e diversas fotos da cantora, considerada um dos maiores nomes da nova geração do sertanejo.

A peça foi vista por muitos fãs como uma homenagem direta à artista, e reforçou a conexão cada vez mais visível entre os dois. Na legenda da publicação, os dois aproveitaram para divulgar a música em que dividem os vocais. "Já ouviu 'Sua boca mente'?", escreveram.

