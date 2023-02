A- A+

BBB 23 Internautas descobrem música gravada por Domitila antes do BBB 23 e clipe viraliza Ativista pernambucana gravou a canção "Girls With Those Curls (Remix)" em 2021, em parceria com o músico Teeyno

Uma música gravada por Domitila Barros antes de entrar no BBB 23 caiu nas graças das redes sociais. Na última segunda-feira (6), internautas resgataram o clipe de "Girls With Those Curls (Remix)", parceria com o músico Teeyno.





Lançada em 2021, a canção exalta as mulheres de cabelo crespo e cacheado. “Essa é para as minas, pras cacheadas, a debochada em transição vai descendo até o chão, joga a bunda, joga o alto. Quero ver o seu black", diz um trecho da música.

No videoclipe, a ativista pernambucana aparece cantando e dançando em uma praia de Dubai, nos Emirados Árabes. O single está disponível em plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music.



Em sua página no Instagram, Domitila chegou a fazer uma publicação, na ocasião do lançamento do clipe, comemorando a conquista.

“Nossa, que sonho. Quando Teeyno me convidou para esse feat, eu surtei. Agora, escutar a música é surreal. Nem sei como agradecer ao universo e a vocês por poder viver esse sonho, sabia?”, escreveu a sister na legenda.



