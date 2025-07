A- A+

Internautas fazem piada após CEO ser flagrado com amante em show do Coldplay: "Cornoplay"; veja meme Vídeo do casal viralizou na web depois de serem flagrados pelo vocalista Chris Martin e sua câmera do beijo

A expressão “caiu na rede, é peixe”, tão usada com foco nas redes sociais, se confirmou no caso de um casal que viralizou ao surgir se abraçando durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (16).

No caso, os pombinhos eram, na verdade, amantes, flagrados pelo vocalista Chris Martin através da “kiss cam”, a câmera do beijo, usada em um momento da apresentação para mostrar casais apaixonados. A cena repercutiu nas redes, e internautas fizeram piada.

No caso, tratam-se do empresário de tecnologia Andy Byron, da empresa Astronomer, e a chefe de RH de sua empresa, Kristin Cabot, de acordo com o jornal The Sun. Rapidamente, os internautas passaram a chamar a apresentação de “show do Cornoplay”.

Publicações que circulam no X brincaram com o fato de que foi o próprio Chris Martin quem flagrou o casal. “Olhem para esses dois”, diz o cantor enquanto a dupla se aparta. “Oh, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, completou.

“Essa não vai precisar nem reunir a família para mostrar as provas”, comentou um fã sobre a mulher de Andy, que até o momento não tem sido mencionada. Outro aproveitou para defender o seu home office: “Mais uma vez provando que quem defende trabalho presencial é porque tem amante no trabalho”.

Uma pessoa ainda afirmou que “amante não tem lar, mas tem ingresso para o show do Coldplay” em referência à famosa música de Marília Mendonça. Outra ainda fez montagem relembrando a personagem Samantha Jones da série "Sex and the city", conhecida por ter casos com vários homens.

Os internautas ainda fizeram piada quanto ao fato do flagrante ter acontecido em um estádio com milhares de pessoas: “Reunião de família pra contar da traição: não. Reunir um estádio inteiro e virar notícia mundial: sim”, comentou uma pessoa. Um outro ainda elogiou o câmera que achou o casal. “Nota 10 pro câmera”, anotou ele.

