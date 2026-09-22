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Internautas resgatam fala de Rick sobre morte de Marília Mendonça: "Amanhã pode ser nós"

Cantor, que integrava a dupla Rick e Renner, morreu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina; corpo foi localizado nesta terça-feira (22)

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Rick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo cinco anos depois da morte de Marília MendonçaRick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo cinco anos depois da morte de Marília Mendonça - Foto: Instagram/Reprodução e Divulgação

Uma entrevista antiga em que Rick, da dupla Rick e Renner, comentava a morte de Marília Mendonça viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do cantor em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

O corpo do artista foi localizado na região de Urubici, na Serra Catarinense, após a aeronave desaparecer na segunda-feira (21).

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Na entrevista, Rick refletia sobre a morte inesperada da cantora, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em novembro de 2021. Ao falar sobre a partida precoce da artista, o sertanejo destacou a quantidade de sonhos e projetos que ela ainda tinha pela frente.

— Quando o cara está doente, alguma coisa desse tipo, você já fica meio preparado... Mas a Marília não. Uma pessoa cheia de vida, 26 anos de idade, toda uma carreira pela frente, sonhos a se realizar... De repente vai embora, e foi embora como eu falei, um ser humano, mas foi o talento, toda musicalidade. Só Deus sabe o que essa mulher ainda ia fazer pela música, com tudo que ela poderia viver. Mas é aquele negócio: há um tempo também perdemos o Cristiano Araújo, perdemos tantos outros artistas, e a vida é isso aí... amanhã pode ser nós, pode ser qualquer outro artista — disse Rick.

Na sequência, o cantor pediu orações pela família, pelos amigos e por todas as pessoas que conviviam com Marília.

— Orar, pedir que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e pedir que Ele a coloque num bom lugar. Tenho certeza que uma pessoa como ela, com a musicalidade dela, com tanta coisa boa, fala tanto de amor, acho que Deus deve ter um lugar especial para pessoas como ela — afirmou.

O trecho voltou a circular nas redes sociais após a confirmação da morte de Rick. Internautas relacionaram a reflexão feita pelo cantor em 2021 à própria morte, também em um acidente aéreo.

Morte de Marília Mendonça
Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda de um avião em uma cachoeira em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Além da cantora, morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Acidente com Rick
Rick morreu nesta terça-feira após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave estava desaparecida desde segunda-feira e foi localizada na região de Urubici.

Também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo.

Após a confirmação da morte, a equipe de Rick e Renner publicou uma nota nas redes sociais da dupla.

“Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data”, diz o comunicado. A equipe afirmou que o artista “marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja”.

O texto também destacou o legado do cantor: “Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam”.

A equipe agradeceu as manifestações recebidas desde o desaparecimento da aeronave e informou que os detalhes sobre o velório e a despedida serão divulgados posteriormente.

Colegas lamentam perda

Mais cedo, muitos artistas lamentaram a morte de Rick, como Ana Castela, Simone Mendes e Marcos e Belutti. "Que o senhor os receba e ele conforte o coração de todos", escreveu Simone com uma foto de Rick e de Bruno Avelar, empresário da dupla que estava a bordo e também morreu.

Quem também deixou seu pesar foi Ana Castela. "Deus conforte o coração de toda a família", escreveu a Boiadeira.

Com um vídeo, Michel Teló se despediu do amigo, que descreveu como um "cara de muita fé, talento e personalidade".

"Apaixonado pelos seus, pela família, por Nossa Senhora Aparecida e por Jesus Cristo. Meu carinho e minha solidariedade à família do Rick, ao Renner, aos amigos, aos fãs e a todas as famílias que hoje choram as perdas desse acidente tão triste. Que Deus receba cada uma dessas vidas em Seus braços e dê força e consolo aos corações de todos que ficam. Que Nossa Senhora Aparecida os acolha e interceda por cada família neste momento de tanta dor. Descansem em paz", escreveu Teló.

Já a dupla sertaneja Marcos e Belutti deixou a seguinte homenagem: "Hoje, com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil".

No perfil oficial da dupla Bruno e Marrone, os lamentos de que a "estrada ficou mais triste".

"Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também", diz o post.

José Divino Neves, mais conhecido como Rionegro, da dupla com Solimões, postou um vídeo de Rock tocando violão, com os dizeres:

"Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade. Aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna!!".

A dupla Zé Neto e Cristiano, no perfil oficial, postou uma imagem de Rock, chamando-o de "ídolo". "Descanse em paz, ídolo".

Após saber da morte dos ocupantes do helicóptero, Luan Santana, nos Storyies, postou apenas uma imagem preta com a palavra "luto".

Luciano, irmão de Zezé di Camargo, relembrou o amigo. Foi a dupla, aliás, que ajudou Rick e Renner a ingressarem numa gravadora, após assistirem a um show deles.

"Nessas horas, nos faltam palavras, e é também num momento assim que nos voltamos a Deus pedindo por todos os familiares", escreveu Luciano. "Que Jesus em sua infinita misericórdia os confortem".

O acidente
Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave, que havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto. A quinta vítima do acidente ainda não foi identificada.

O cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro.

Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986. Ao longo de quatro décadas, lançaram sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Só Pensando em Você”, além de terem passado por períodos de separação e retorno.

Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos em 2018, após novos projetos individuais, e permaneciam em atividade. Em 2026, a dupla completava 40 anos de trajetória.

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