A- A+

luto Internautas resgatam fala de Rick sobre morte de Marília Mendonça: "Amanhã pode ser nós" Cantor, que integrava a dupla Rick e Renner, morreu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina; corpo foi localizado nesta terça-feira (22)

Uma entrevista antiga em que Rick, da dupla Rick e Renner, comentava a morte de Marília Mendonça viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do cantor em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

O corpo do artista foi localizado na região de Urubici, na Serra Catarinense, após a aeronave desaparecer na segunda-feira (21).

Na entrevista, Rick refletia sobre a morte inesperada da cantora, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em novembro de 2021. Ao falar sobre a partida precoce da artista, o sertanejo destacou a quantidade de sonhos e projetos que ela ainda tinha pela frente.

— Quando o cara está doente, alguma coisa desse tipo, você já fica meio preparado... Mas a Marília não. Uma pessoa cheia de vida, 26 anos de idade, toda uma carreira pela frente, sonhos a se realizar... De repente vai embora, e foi embora como eu falei, um ser humano, mas foi o talento, toda musicalidade. Só Deus sabe o que essa mulher ainda ia fazer pela música, com tudo que ela poderia viver. Mas é aquele negócio: há um tempo também perdemos o Cristiano Araújo, perdemos tantos outros artistas, e a vida é isso aí... amanhã pode ser nós, pode ser qualquer outro artista — disse Rick.

Na sequência, o cantor pediu orações pela família, pelos amigos e por todas as pessoas que conviviam com Marília.

— Orar, pedir que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e pedir que Ele a coloque num bom lugar. Tenho certeza que uma pessoa como ela, com a musicalidade dela, com tanta coisa boa, fala tanto de amor, acho que Deus deve ter um lugar especial para pessoas como ela — afirmou.

O trecho voltou a circular nas redes sociais após a confirmação da morte de Rick. Internautas relacionaram a reflexão feita pelo cantor em 2021 à própria morte, também em um acidente aéreo.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda de um avião em uma cachoeira em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Além da cantora, morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Acidente com Rick

Rick morreu nesta terça-feira após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave estava desaparecida desde segunda-feira e foi localizada na região de Urubici.

Também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo.

Após a confirmação da morte, a equipe de Rick e Renner publicou uma nota nas redes sociais da dupla.

“Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data”, diz o comunicado. A equipe afirmou que o artista “marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja”.

O texto também destacou o legado do cantor: “Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam”.

A equipe agradeceu as manifestações recebidas desde o desaparecimento da aeronave e informou que os detalhes sobre o velório e a despedida serão divulgados posteriormente.

Colegas lamentam perda

Mais cedo, muitos artistas lamentaram a morte de Rick, como Ana Castela, Simone Mendes e Marcos e Belutti. "Que o senhor os receba e ele conforte o coração de todos", escreveu Simone com uma foto de Rick e de Bruno Avelar, empresário da dupla que estava a bordo e também morreu.

Quem também deixou seu pesar foi Ana Castela. "Deus conforte o coração de toda a família", escreveu a Boiadeira.

Com um vídeo, Michel Teló se despediu do amigo, que descreveu como um "cara de muita fé, talento e personalidade".

"Apaixonado pelos seus, pela família, por Nossa Senhora Aparecida e por Jesus Cristo. Meu carinho e minha solidariedade à família do Rick, ao Renner, aos amigos, aos fãs e a todas as famílias que hoje choram as perdas desse acidente tão triste. Que Deus receba cada uma dessas vidas em Seus braços e dê força e consolo aos corações de todos que ficam. Que Nossa Senhora Aparecida os acolha e interceda por cada família neste momento de tanta dor. Descansem em paz", escreveu Teló.

Já a dupla sertaneja Marcos e Belutti deixou a seguinte homenagem: "Hoje, com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil".

No perfil oficial da dupla Bruno e Marrone, os lamentos de que a "estrada ficou mais triste".

"Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também", diz o post.

José Divino Neves, mais conhecido como Rionegro, da dupla com Solimões, postou um vídeo de Rock tocando violão, com os dizeres:

"Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade. Aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna!!".

A dupla Zé Neto e Cristiano, no perfil oficial, postou uma imagem de Rock, chamando-o de "ídolo". "Descanse em paz, ídolo".

Após saber da morte dos ocupantes do helicóptero, Luan Santana, nos Storyies, postou apenas uma imagem preta com a palavra "luto".

Luciano, irmão de Zezé di Camargo, relembrou o amigo. Foi a dupla, aliás, que ajudou Rick e Renner a ingressarem numa gravadora, após assistirem a um show deles.

"Nessas horas, nos faltam palavras, e é também num momento assim que nos voltamos a Deus pedindo por todos os familiares", escreveu Luciano. "Que Jesus em sua infinita misericórdia os confortem".

O acidente

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave, que havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto. A quinta vítima do acidente ainda não foi identificada.

O cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro.

Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986. Ao longo de quatro décadas, lançaram sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Só Pensando em Você”, além de terem passado por períodos de separação e retorno.

Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos em 2018, após novos projetos individuais, e permaneciam em atividade. Em 2026, a dupla completava 40 anos de trajetória.

Veja também