BBB 23 Internet descobre que Domitila Barros, do BBB 23, criou chá gelado para marca da Alemanha A ex-Miss Alemanha exigiu que um dos sabores do produto tivesse ingredientes do Brasil

A pernambucana Domitila Barros, que está no BBB 23, não para de surpreender os fãs. Desta vez, eles descobriram que a ex-Miss Alemanha criou um chá gelado orgânico para uma marca do país europeu.

Nas redes sociais, circula uma foto do produto da marca Einskommafünfgrad - que, traduzido do alemão para o português, significa “1,5 graus zero”. No rótulo, está estampado o rosto da sister, com um texto de apresentação.



"Influencer verde e Miss Alemanha 2022, Domitila Barros estabelece um exemplo para mais proteção climática em todo o mundo. Tendo crescido em uma favela brasileira, Domitila ainda apoia a população local hoje", está escrito na embalagem.



Após a imagem viralizar, os fãs da pernambucana resgataram um vídeo em que ela fala sobre a bebida dentro do programa. "Lancei um chá de três sabores com a maior empresa de sucos e chás da Europa. Para eu assinar o contrato, eu falei que queria duas coisas: que tivéssemos um dos sabores do chá de matéria-prima do Brasil, aí eu usei o mate; e que também vendesse nos supermercados de povão da Alemanha com preço acessível", afirmou.

Segundo matéria do site da revista Forbes, Domitila veio ao Brasil para acompanhar de perto o processo de extração do mate no Paraná. A empresa fabricante do chá destina cinco centavos à organização de proteção climática GermanZero a cada caixa vendida.

