Internet reage à vitória de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho em Cannes: ''histórico''

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por sua atuação em ''O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho — que também foi consagrado como melhor diretor pelo mesmo filme. Moura não pôde comparecer à cerimônia, realizada neste sábado, devido às filmagens de ''11817'', novo longa do cineasta Louis Leterrier.

Nas redes sociais, internautas celebraram o feito histórico: Moura é o primeiro ator brasileiro a receber o prêmio de atuação no prestigiado festival. Antes dele, Fernanda Torres foi eleita a melhor atriz por "Eu sei que vou te amar", de Arnaldo Jabor, em 1986, enquanto que Sandra Corveloni levou o mesmo prêmio por "Linha de passe", de Walter Salles, em 2008.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, publicou em sua conta no Twitter: “dois gigantes brasileiros fazendo história em Cannes! Parabéns a Wagner Moura, Melhor Ator, e a Kleber Mendonça Filho, Melhor Diretor, pelo reconhecimento no maior festival de cinema do mundo! O Brasil celebra vocês! Nosso cinema vive um novo tempo."

“Com louvor e merecimento. Que momento histórico. Papel extraordinário, sutil e tão significativo pra ele, pro Recife, pro Brasil. Que seja só o começo da carreira que o filme vai trilhar. Viva, viva, viva!”, escreveu um internauta.

“Resultado histórico para o cinema brasileiro!! Wagner Moura se junta a Fernanda Torres e Sandra Corveloni como prêmios de atuação do cinema do Brasil em Cannes”, disse outro.

"QUE EMOÇÃO! Kleber Mendonça Filho ganha o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes pelo filme #OAgenteSecreto! #cannes2025 #cinevitor", escreveu um terceiro internauta.

