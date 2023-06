Intérprete do Homem-Aranha, Tom Holland anuncia pausa de um ano na carreira; entenda

A- A+

O ator Tom Holland, intérprete do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico da Marvel, anunciou que irá fazer uma pausa de um ano em sua carreira. A informação foi confirmada em entrevista ao programa estadunidense Extra.

Holland relatou que passou por experiências difíceis durante a realização da minissérie “Entre Estranhos”, em que além de protagonista, é produtor.

"Estávamos explorando certas emoções que definitivamente nunca experimentei antes. E, além disso, ser produtor, lidar com os problemas do dia a dia que acompanham qualquer set de filmagem, apenas acrescentou um nível extra de pressão”, revelou.

"Não sou desacostumado com trabalho duro, sempre vivi com a ideia de que trabalho árduo é um bom trabalho. E eu realmente gostei disso", continuou, enfatizando que o hiato está mais para férias do que uma saída do ramo.

Em outras entrevistas, Holland já chegou a citar a ideia de se aposentar da atuação ainda jovem, dizendo sonhar com uma vida mais quieta, se dedicando à sua paixão por trabalhos manuais, a exemplo de carpintaria e marcenaria.

