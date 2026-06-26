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AUDIOVISUAL "Inventário da Pedra Bonita": documentário aborda memória, cultura e patrimônio natural de Itapuama Lançamento do filme ocorre neste domingo (28), às 15h

O lançamento do documentário "Inventário da Pedra Bonita" ocorre neste domingo (28), às 15h, na Praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. A região litorânea é tema do vídeo, que mergulha em sua memória, cultura e riqueza ambiental.

Hassan Santos assina a direção do filme, além de dividir o roteiro com Vinicius Andrade. O projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo e tem apoio financeiro da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.

A produção destaca aspectos históricos de Itapuama, praia localizada a cerca de 32 quilômetros do Recife. Sua origem remonta aos povos indígenas da etnia Caeté, cujos modos de vida seguem preservados na cultura da pesca, na cura pelas plantas, no cultivo de raízes e outros costumes.



Da língua tupi-guarani, o nome Itapuama significa “pedra bonita”. Atualmente, o local conta com aproximadamente 7 mil habitantes, que tocam festividades como a Festa da Lavadeira e o Boi Praieiro, atrativos para os turistas.

O famoso banho de argila da Estrada Velha de Itapuama é outro assunto tratado no documentário. O local ganhou notoriedade internacional ao ser cenário para o videoclipe da música “Maracatu Atômico”, interpretada por Chico Science & Nação Zumbi.

O filme contextualiza ainda o processo de ocupação do litoral do cabense, intensificado nos anos 1990. A produção conta com audiodescrição e, após o lançamento, ganhará exibições gratuitas e itinerantes em comunidades do litoral do Cabo, além de ser disponibilizado em plataformas digitais.

Serviço:

Lançamento do documentário “Inventário da Pedra Bonita”

Quando: neste domingo (28), às 15h

Onde: Comedoria da Bel - Estrada Velha de Itapuama, n⁰ 20, Praia de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho

Entrada gratuita



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