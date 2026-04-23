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ESTADOS UNIDOS Investidores da Warner Bros. aprovam fusão de US$ 110 bi com a Paramount Os acionistas devem receber US$ 31 em dinheiro por cada ação ordinária da Warner Bros. que possuírem quando o acordo for concluído

Os acionistas da Warner Bros. Discovery votaram de forma esmagadora a favor de uma fusão com a Paramount Skydance, apesar da ampla oposição ao acordo em Hollywood. A Paramount concordou em comprar a Warner Bros. por US$ 110 bilhões em fevereiro, superando a Netflix após uma disputa que durou meses.

Os acionistas devem receber US$ 31 em dinheiro por cada ação ordinária da Warner Bros. que possuírem quando o acordo for concluído.

Os termos do acordo

O negócio ainda passa por análise antitruste em várias jurisdições, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. Caso não seja finalizado até 30 de setembro, os investidores receberão 25 centavos por ação a cada trimestre até o fechamento, como parte de uma “taxa de atraso” (ticking fee).

“Estamos ansiosos para concluir a transação nos próximos meses e concretizar a criação de uma empresa de mídia e entretenimento de próxima geração que atenda melhor tanto a comunidade criativa quanto os consumidores”, disse um porta-voz da Paramount em comunicado.

Os acionistas também votaram para rejeitar um pacote de remuneração para o CEO David Zaslav.

A consultoria Institutional Shareholder Services havia recomendado, em abril, que os acionistas rejeitassem o pacote, que antecipa concessões de ações avaliadas em mais de US$ 500 milhões e inclui até US$ 335 milhões em potenciais reembolsos fiscais, classificando-o como “uma das maiores estimativas de paraquedas dourado já observadas”.

A votação sobre remuneração, no entanto, não é vinculante.





Indústria se mobiliza contra fusão

Atores, roteiristas, diretores e outros profissionais de Hollywood se uniram contra a fusão com a Paramount, citando preocupações com perda de empregos, aumento dos custos de produção e menos opções para o público de cinema e televisão.

Mais de 4 mil pessoas, incluindo os atores Joaquin Phoenix, Glenn Close e Bryan Cranston, assinaram uma carta aberta contra o acordo no início deste mês.

A senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, publicou nas redes sociais após a votação que o acordo ainda não está concluído. “Procuradores-gerais estaduais em todo o país estão se mobilizando para barrar esse desastre antitruste”, disse ela. “Precisamos continuar essa luta.”

Planos pós-fusão

O CEO da Paramount, David Ellison, tem destacado seu compromisso de aumentar a produção de filmes, afirmando que pretende produzir ao menos 30 títulos por ano após a fusão. Ele também disse que a Paramount lançará todos os seus filmes nos cinemas e os manterá em exibição exclusiva por pelo menos 45 dias.

Se os reguladores bloquearem o acordo, a Paramount terá de pagar uma multa rescisória de US$ 7 bilhões. A empresa já pagou US$ 2,8 bilhões à Netflix em nome da Warner Bros. após a companhia de mídia desistir de um acordo com a plataforma de streaming.

As ações da Paramount caíam cerca de 4,6% nesta quinta-feira, com a maior parte da queda ocorrendo antes da votação. Já as ações da Warner Bros. permaneceram estáveis.

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